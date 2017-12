Verlockungen auf Papier

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Kinder lernen das Lesen nicht nur in der Schule. Susanne Eisenmann (CDU), die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, hat am Dienstag darauf hingewiesen, dass auch das Elternhaus eine wichtige Rolle spielt. Die Einflussmöglichkeiten der Väter und Mütter sind zwar begrenzt - es gibt sie aber.

Die Unterschiede können riesig sein. "Manche können bei der Einschulung noch nicht einmal richtig einen Stift halten", berichtet die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). "Andere lesen bereits die ersten Worte." Und diese Unterschiede verschwinden bis zum Ende der vierten Klasse auch nicht. Im Gegenteil: Wie die Internationale Grundschulleseuntersuchung (Iglu) zeigt, die Eisenmann am Dienstag in Berlin vorgestellt hat, sind die Unterschiede zwischen den Leistungsstärksten und den Leistungsschwächsten in Deutschland beträchtlich. Und sie sind in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten auch nicht kleiner geworden.

Das Lesenlernen ist in erster Linie eine Aufgabe der Schulen. Ohne Mütter und Väter funktioniert es aber auch nicht so recht. Eltern, die ihre Kinder unterstützen wollen, dürfen damit allerdings nicht bis zur Einschulung warten. Bildungsexperten sind sich einig, dass es schon von Anfang an vor allem darauf ankommt, den Kindern vorzulesen. "Die Lesesozialisation ist von Geburt an prägend", sagt etwa die Deutsch-Didaktikerin Sabine Röttig von der Universität Potsdam. Zudem müssen die Eltern Vorbilder sein: "Man kann nicht von den Kindern erwarten, dass sie zum Buch greifen, wenn man selbst den ganzen Tag mit dem Smartphone rumspielt", sagt Eisenmann.

In vielen Familien ist das Vorlesen Alltag: Mehr als zwei Drittel der Eltern lesen ihren Kindern schon vor dem dritten Geburtstag regelmäßig vor. Aber: "Leider ist das Vorlesen eher in bildungsstärkeren Schichten der Fall", beobachtet Röttig. Mit Folgen: Wie die Iglu-Studie, an der im Jahr 2016 weltweit mehr als 312 500 Schüler in 47 Staaten und Regionen teilnahmen, gezeigt hat, hängt der Bildungserfolg in Deutschland so sehr von der sozialen Herkunft ab wie in kaum einem anderen Land. "Matthäus-Effekt" heißt das in der Wissenschaft. Im Volksmund: "Wer hat, dem wird gegeben."

Der Matthäus-Effekt ist allerdings kein Naturgesetz. Denn auch Grundschüler aus bildungsnahen Elternhäusern haben manchmal schon mit einfachsten Texten Mühe. Der Grund dafür: "Lesenlernen ist ein hochkomplexer Vorgang", sagt Stephanie Jentgens. Sie leitet an der Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid den Fachbereich Literatur. Leseanfänger müssen erst einmal die Verknüpfung von Laut und Buchstabe hinbekommen, erklärt sie, dann die Laute zu einem Wort zusammensetzen. Und schließlich geht es darum, die Bedeutung des Wortes, des Satzes und des ganzen Textes zu erfassen.

"Der Schriftspracherwerb ist wirklich anstrengend", weiß auch Sabine Röttig. Das alles unter einen Hut zu bekommen, fällt Kindern leichter, denen schon früh vorgelesen wurde. "Diese Kinder kennen sich einfach besser aus", erklärt die Didaktikerin.

Bedeutend sei für die Kinder aber auch die Frage, wofür sie die ganze Mühe auf sich nehmen sollen - und da sind neben den Grundschullehrern eben auch die Eltern gefragt. Es sei wichtig, den Kindern auch in der ersten und zweiten Klasse weiter vorzulesen. Man nimmt den Kindern damit nichts ab, sondern mache ihnen auch weiterhin spannende, lustige und anspruchsvolle Geschichten verfügbar.

Die Didaktikerin Röttig spricht von den "Verlockungen des Lesens": Die Kinder müssen lesen wollen. Sabine Röttig empfiehlt dafür beispielsweise Bücher von Kirsten Boie, Antonia Michaelis und Salah Naoura. Die Reihe über den Hund Superhugo komme gerade bei den Jungs sehr gut an, hat sie beobachtet. "Auf den Inhalt kommt es an", sagt sie. Das Formale - also große Schriften, kurze Texteinheiten, viel Platz zwischen den Zeilen - ist sowieso bereits in den meisten Erstlesebüchern berücksichtigt.(mit dpa)