Woltersdorfs Wasserproblem

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Bei Starkregenfällen wie in diesem Sommer läuft in Woltersdorf das Wasser in vielen Straßen nicht richtig ab. Betroffen ist auch die Heinrich-Heine-Straße. Die Gemeinde will nun prüfen, wo im Ort die Entwässerung erneuert oder erweitert werden muss.

An den 22. Juli 2017 denkt Ulrich Helm mit Grausen zurück. An diesem Tag regnete es so viel, dass in Erkner die Senke der Bahnhofsunterführung voll mit Wasser stand. Helm wohnt in der Woltersdorfer Heinrich-Heine-Straße, die von Osten nach Westen, dort, wo sein Haus steht, abschüssig verläuft. Kurz hinter Helms Haus ist noch eine Beruhigungswelle auf der Straße eingebracht, vor der sich Wasser stauen kann. Zudem kippt die Straße leicht in Richtung seines Hauses. Aus diesen Gründen baute Helm an diesem Tag ein paar Meter bergauf eine Barriere aus Rasenstücken, um das Wasser in den Graben vor seinem Grundstück zu leiten. Weil der dort eingelassene Gully erst mit Verzögerung ablief, war der Graben schnell voll. Das Wasser floss übers Grundstück bis fast in seinen Keller. "Ich habe Glück gehabt", sagt der Rentner.

Wenige Tage später war er im Bauamt, um sich zu beschweren und Tipps zu geben, wie das Problem in Zukunft beseitigt werden könnte. Bis heute habe er darauf keine Reaktion bekommen, sagt Helm. Für ihn ist klar, warum der Ablauf nicht funktioniert. "Es gibt zu wenige Gräben mit Gullys am Straßenrand, vor allem im höheren Teil der Heinrich-Heine-Straße." Außerdem gebe es keine Zuflüsse, die das Wasser in die Gräben leiten könnten. Hinzu komme, dass die Gräben selten gereinigt würden. Ein weiteres Problem: Die Heinrich-Heine-Straße wird von der Lerchenstraße gekreuzt. Die Kreuzung ist eine Senke, da die Lerchenstraße von beiden Seiten bergab darauf zu läuft. Das sich dort sammelnde Wasser fließt zusätzlich in die Heine-Straße. "Es bräuchte also auch in der Lerchenstraße mehr und besser gereinigte Gräben mit Zuflüssen für Niederschlagswasser", sagt Helm. "Man kann doch keine Gräben ohne Zuflüsse anlegen. Ich verlange, dass die Gemeinde hier ihrer Sorgfaltspflicht nachkommt und auf Bürgerbeschwerden überhaupt eingeht."

Bauamtsleiterin Kerstin Marsand spricht von einem besonderen Starkregenereignis am 22. Juli mit 33 Litern pro Quadratmeter in vier Stunden. Die Anlagen zur Regenentwässerung seien an die Grenze ihrer Belastbarkeit gekommen und auch nicht für solche Ereignisse bemessen - das treffe auch auf die Heinrich-Heine-Straße zu. Kerstin Marsand sagt, dass das dort anfallende Regenwasser über Straßenabläufe in einen Regenkanal eingeleitet und zu einem Auffangbecken am Eichendamm geleitet werde. Die zusätzlichen Mulden, die Ulrich Helm als Gräben bezeichnet, sollen ihrer Aussage nach halbjährig vom Bauhof der Gemeindewohnungsbaugesellschaft gereinigt werden. Vor dem Regen sei das zuletzt am 27. Februar passiert.

Laut Kerstin Marsand gab es im Ort "in dem betreffenden Zeitraum diverse vergleichbare und zum Teil auch schwerere Havarien, bei denen Grundstücke und Keller überflutet wurden". Zur Beseitigung der Schäden, unter anderem in der Regenkanalisation und in Mulden, "wurden insgesamt 15 000 Euro eingesetzt". Es sei bedauerlich, dass auf Hinweise einzelner Anlieger nicht immer persönlich eingegangen werden könne. Die Gemeindeverwaltung werde aber aufgrund der Erfahrungen aus diesem Jahr prüfen, "wo und in welchem Umfang Anlagen zur Regenentwässerung erweitert, neu angelegt oder verändert werden müssen". Dies erfolge auch auf Grundlage der Hinweise von Ulrich Helm.