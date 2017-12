A-capella-Chor singt zwei Mal

LR Fürstenwalde

Gosen/Woltersdorf (MOZ) Der A-capella-Chor der Berliner Domkantorei absolviert am Sonnabend gleich zwei Auftritte in der Region. Zunächst ist der Sangeskörper beim Adventskonzert in der Gosener Dorfkirche zu Gast. Der Förderverein lädt schon ab 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen ein. Um 16.30 Uhr folgt der Auftritt der Sänger. Zu hören sind internationale Weihnachtslieder. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Um 19 Uhr tritt die Domkantorei unter Leitung von Tobias Brommann dann in der Woltersdorfer St.-Michael-Kirche auf. Auch dort lautet das Motto Internationale Weihnacht. Der Eintritt ist frei.