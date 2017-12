UNICEF warnt vor Winterkatastrophe für Millionen syrische Kinder

Andrè Bochow

Aleppo (MOZ) Der Vater hatte Fatima davor gewarnt, auf die Straße zu gehen. Die heute 14-Jährige hatte sich stets daran gehalten. Bis sie eines Tages im Türrahmen ihres Hauses in Ost-Aleppo lehnte und sich mit ihrer Freundin unterhielt, die im Haus gegenüber auf der Schwelle stand. "Plötzlich schlug eine Granate ein. Fatima lief nun doch los. Ihre Freundin aber war tot."

So erzählt es Christian Schneider, UNICEF-Geschäftsführer Deutschland, und auch, dass er die Widerstandskraft des Mädchens bewundert. Fatima hat sechs Schuljahre versäumt. Jetzt geht sie vormittags in Jibreen, einem Stadtteil von Aleppo, in den Unterricht. Nachmittags muss sie in einer Fabrik arbeiten. Das Buch, das sie vor Jahren im Kriegsschutt fand, kann sie jetzt lesen.

Geert Cappelaere, Regionaldirektor des UN-Kinderhilfswerkes für den Mittleren Osten und Nordafrika, sagt, "das Ausmaß der von Menschen verursachten Zerstörungen ist unvorstellbar". Und dabei sind nicht nur zerstörte Häuser und Schulen gemeint, auch wenn Cappelaere und Schneider schockiert waren, wie umfassend Aleppo und andere Orte in Schutt und Asche gelegt wurden. In Aleppo fiel den UNICEF-Leuten die Bereitschaft der Kinder auf, von dem Grauen zu erzählen, das sie erlebt haben. Aber immer wieder, so Christian Schneider, "brachen einige beim Erzählen ab und begannen herzzerreißend zu weinen. Dann weinten die Mütter und schließlich alle. Wir auch."

322 tote Kinder hat UNICEF im ersten Halbjahr dieses Jahres gezählt. In Wahrheit sind es viel mehr. "Der Krieg ist nicht vorbei", sagt Geert Geert Cappelaere. Es wird immer wieder geschossen. Manche Gebiete sind für Hilfsorganisationen nicht erreichbar. Siebzig Prozent der Syrer leben in extremer Armut. Fünf Millionen Kinder innerhalb Syriens sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Dazu kommen Millionen Flüchtlinge in den Nachbarländern. "Alle haben Angst vor dem Winter", sagt Christian Schneider. UNICEF will 700 000 Kinder in Syrien und 800 000 Kinder in der Region mit warmer Kleidung und Decken ausstatten. Es ist der siebente Kriegswinter in Syrien. "Zum Krieg darf keine Winterkatastrophe hinzukommen", sagt Geert Cappelaere.