Verbandschef beklagt Verlust an Ansehen

Hans Still

Zehlendorf/Wandlitz (MOZ) Der Brandenburger Streit um Altanschließerbeiträge hat das öffentliche Ansehen der Abwasserverbände schwer beschädigt. Diese Meinung vertritt Matthias Kunde, Verbandsvorsteher des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverbandes (NWA).

So seien im Oktober Mitarbeiter des Verbandes bei einem Tag der offenen Tür im Wasserwerk Basdorf feindselig beschimpft worden. In der Folge wurde die Festveranstaltung zum 25. Bestehen des Verbandes Mitte November in Wensickendorf in aller Stille und gänzlich ohne Öffentlichkeit gefeiert. Zurückgezogen und geheim stießen die Mitglieder der Verbandsversammlung und die geladenen Gäste wie der frühere Wandlitzer Amtsdirektor Reinhold Dellmann im dortigen Landhotel auf 25 Jahre NWA an.

Für Kunde ist klar, der langjährige Streit um Altanschließerbeiträge belastet das Verhältnis des Verbandes zu seinen Kunden nachhaltig. "Es ist unstrittig, der Verband hat stark an Ansehen verloren. Das müssen wir uns vermutlich nicht persönlich anrechnen, sondern ist wohl eher der Landesregierung geschuldet", glaubt der Verbandsvorsteher. Das Bundesverfassungsgericht in Leipzig hatte 2015 den bisherigen Umgang mit Altanschließern aus DDR-Zeiten gekippt und damit ein mittleres Beben ausgelöst. Die nachträglichen Forderungen von Anschlussbeiträgen nach dem Kommunalen Abgabengesetz sind damit gesetzeswidrig, wenn der Anschluss länger als vier Jahre zurückliegt. Diese Tatsache akzeptiert Kunde mittlerweile auch, wie er sagt. "Damit wurde aber die Bestandskraft der ergangenen Bescheide nicht angetastet. Wir reden also über vermutlich unrechtmäßig ergangene, aber bestandskräftige Bescheide", bekräftigt der Zehlendorfer Verbandschef abermals.

Für den NWA stellt sich die aktuelle Situation folgendermaßen dar: Von 20 100 Bescheiden sind noch 126 Verfahren offen. "Wir sind in der Rechtsverteidigung von den Verwaltungsgerichten. Unsere Hoffnung auf ein Urteil in diesem Jahr wird sich wohl leider nicht mehr erfüllen", schätzt Kunde ein. Weil nun 126 klageführende Parteien die Beiträge verweigern, bekommen sie im neuen Jahr Gebührenbescheide für 2017 mit anderen Rechnungsansätzen als die Mehrheit der NWA-Kunden. So werde der Kubikmeter Trinkwasser mit 1,38 Euro anstatt 0,95 Euro berechnet, beim Abwasser beträgt die volle Gebühr 3,98 Euro pro Kubikmeter anstatt 2,40 Euro für die Beitragszahler.

Völlig offen erscheint derzeit, wie es mit den Staatshaftungsklagen vor dem Zivilgericht ausgehen wird. Die Zahl der Klagen sei mit unter 200 Klagen eher gering, ein Urteil auf Jahre nicht absehbar. "Bei diesen Klagen wird über die Staatshaftung versucht, einen Schaden zu deklarieren. Bislang gibt es dazu erst sieben Verfahren im Land, die keine eindeutige Richtung erkennen lassen, da beide Seiten Recht bekamen. Ein abschließendes Urteil wird es wohl erst vor einem Bundesgericht geben", relativiert Kunde allzu vorschnelle Erwartungen.