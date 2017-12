Zeugen eines Raubs in Erkner gesucht

LR Erkner

Erkner (je) Zwei unbekannte Männer haben am Montag, gegen 19 Uhr, zwei andere Männer am Kurpark-Center beraubt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. In Höhe der Volksbank hielten sich ein 29- und ein 22-Jähriger an einem Seat auf. Als der 29-Jährige eine Spielekonsole aus dem Auto nahm, näherten sich ihnen zwei Männer. Einer hieb mit einem "stockähnlichen Gegenstand", so die Polizei, erst den 29-Jährigen, dann ging eine Fahrzeugscheibe zu Bruch. Der andere sprühte den beiden Reizgas ins Gesicht. Die Räuber flohen mit der Konsole, die Beraubten kamen ins Krankenhaus. Sachschaden: etwa 750 Euro. Die Täter waren etwa 1,75 und 1,90 Meter groß. Hinweise an Tel.: 03361 5680.