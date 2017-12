Buch-Ausleihe bis 20 Uhr

LR ERkner

Woltersdorf (je) Die ehrenamtlich betriebene kleine Bibliothek im Obergeschoss der Alten Schule will mit einer neuen Öffnungszeit auch Berufstätige und Pendler ansprechen. Ab Dezember ist die Bücherstube, die von Heidemarie Brauer aus Woltersdorf betrieben wird, jeden ersten Donnerstag im Monat von 18 bis 20 Uhr geöffnet, also am Donnerstag zum ersten Mal. Etwa 2500 Bücher kann die Rentnerin dort anbieten, die alle gespendet sind. Der Raum platze aus allen Nähten. Der Wunsch nach einem größeren wurde in der Einwohnerversammlung am 20. November als Vision aufgenommen.