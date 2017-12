Kita-Urteil sorgt für Verunsicherung

LR Erkner

Von J (MOZ) Eggers, B. Schwiete,

M. Stralau und M. Wilde

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Das neueste Urteil des Oberverwaltungsgerichts zu Kita-Gebühren löst in den Rathäusern hektische Betriebsamkeit aus. Denn in den meisten Kita-Satzungen ist ein Bezug aufs Kommunalabgabengesetz (KAG) enthalten, der dem Urteil zufolge Kita-Satzungen unwirksam macht. Die genauen Folgen sind aber unklar.

Claudia Warmuth, zuständige Ressortleiterin im Rathaus Erkner, hat den Wortlaut des Urteils am Dienstag auf den Tisch bekommen. Sie könne noch nichts zu Folgen für die Stadt sagen. Einige Dinge sind aber auch für Erkner klar. Zum einen enthält die Satzung den Bezug aufs KAG. Zum zweiten hat die Stadt alle Kitas an freie Träger vergeben, betreibt also selbst keine. Das könnte bedeuten, dass Erkner kaum betroffen ist, wäre da nicht - drittens - die Tatsache, dass eine zweistellige Zahl von Kindern aus Erkner Berliner Kitas besucht. Für diese kassiert Erkner die Elternbeiträge, und die könnten betroffen sein. Heute steht eine Zusammenkunft im Kreis-Jugendamt an, die vor Bekanntwerden des Urteils anberaumt wurde. Claudia Warmuth vermutet, dass es besprochen wird.

In Woltersdorf wird das Urteil noch geprüft, teilte Sozialamtsleiterin Jenny Loponen mit. In Schöneiche habe eine erste Prüfung ergeben, dass das Urteil nicht auf die Gemeinde übertragbar sei, erklärte Bürgermeister Ralf Steinbrück. Hier seien die im Urteil bemängelten kalkulatorischen Zinsen nicht in die Kalkulation der Beiträge eingeflossen. "Ich gehe davon aus, dass auf Schöneiche keine Rückzahlungen zukommen", so Steinbrück. "Anfragen von Eltern gab es zu diesem Thema bisher nicht." Laut Steinbrück wurde die Satzung für die Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft, zwei Kitas und ein Hort, beschlossen. Sie werde aber auch von den Einrichtungen in freier Trägerschaft angewendet.

Freie Träger sind nach erster Einschätzung von Michael Pieper, Kreis-Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo), außen vor. Der Verband betreibt von Schöneiche bis Briesen elf Kitas im Auftrag der Kommunen. Die Verträge zwischen Awo und Eltern sind eine privatrechtliche Sache, betont Pieper, auch wenn die Beiträge ähnlich oder genauso sind wie bei den Kommunen. "Wir erlassen keine Gebührensatzungen, sondern unser Vorstand beschließt Gebührenordnungen", hebt er hervor. Auch der Klageweg von Eltern auf Rückzahlung wäre zivilrechtlich, nicht verwaltungsrechtlich zu beschreiten.

Spreenhagens Amtsdirektor Joachim Schröder kann in Bezug auf den Verweis auf das KAG kein Versäumnis der Gemeinden erkennen. "Wir haben uns an einer Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes und einer Empfehlung des Ministeriums orientiert. Auch die Kommunalaufsicht hat unsere Satzungen für gut befunden", sagt er. Denkbar sei, dass möglichst schnell neue Satzungen beschlossen werden. Zu einem möglichen Beitrags-Rückzahlungsanspruch von Eltern hat er eine klare Meinung. "Selbst wenn die Satzungen ungültig sind: Die Gemeinden haben durch die Betreuung der Kinder eine Leistung erbracht."

Relativ entspannt kann man in Grünheide auf das Urteil blicken. "Unsere neue Satzung beruft sich nicht auf das KAG", sagt Sozialamtsleiter Bernd Schlüter. "Sie gilt seit September. Es geht darin nicht um Gebühren, sondern um Kostenbeiträge." Das ist auch Resultat von Seminaren, die Mitarbeiter besuchten. "Es wurde dabei zwar nicht direkt auf die Gefahr hingewiesen, aber ständig tauchte das Wort Kostenbeitrag auf. Das hat mich hellhörig gemacht", sagt Seminar-Teilnehmerin Sandra Dorsch. Dass es zu Rückzahlungen aufgrund der alten Satzung kommen könne, hält Schlüter für ausgeschlossen: "Es gelten die Bescheide der neuen Satzung, und nur dagegen kann Widerspruch eingelegt werden."