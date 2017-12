LR ERK

Erkner (MOZ) Die Bürgermeister-Kandidatin der Linken, Silke Voges, verteilt am heutigen Nikolaus-Tag an die Radfahrer in Erkner je einen Nikolaus aus Schokolade. Sie will damit deutlich machen, dass sie beim Thema Verkehr einen Arbeitsschwerpunkt sieht, teilt die Linke mit.