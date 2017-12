Zum zehnten Mal lockten offene Gärten

Doris Steinkraus

Treplin/Frankfurt (MOZ) Im Haus Kopanka/Albeshausen in Treplin haben sich die Akteure der offenen Gärten zu ihrer Jahresabschlussveranstaltung getroffen. 33 Gärten in Märkisch-Oderland, Frankfurt und Oder Spree haben 2017 ihre Türen für Besucher geöffnet, einige sogar zu mehreren Terminen. 37 Veranstaltungen lockten unter anderem in Gärten nach Lebus,Treplin, Sieversdorf, Seelow, Worin, Döbberin und Müncheberg. Rund 4900 Gartenliebhaber besuchten die geöffneten Gärten. "Es war für uns ein kleines Jubiläum, denn die Aktion führen wir jetzt im zehnten Jahr durchgeführt", so Mit-Organisator Jürgen Kemmnitz. "Seit 2007 konnten 81 Gärten vorgestellt werden."

Die Palette umfasste Schau-, Hausgärten, Park-, Klein-, Natur-, Künstler-, Bonsai-, Nutz- und Ziergärten. Zum Besuch luden auch Terrassenanlagen, Alpinum, Sprüche-Garten, Arboretum, ein Gutspark und ein Waldpark. Viele Besucher fanden Anregungen für eigene Garten-Ideen.

"In einigen Gärten gab es wieder die Verbindung mit kulturellen Aktivitäten wie Liedvorstellungen, Solokonzerte, Auftritt eines syrischen Männerensembles, Keramikrepräsentation passend zum Garten oder Bilderausstellungen", berichtet Kemmnitz. "Führungen im Frankfurter Arboretum, im Schweizerhaus in Seelow und im asiatischen Garten in Brieskow-Finkenheerd, ergänzten das Angebot."

Jürgen Kemmnitz kündigt an, dass im nächsten Jahr zehn neue Gärten hinzukommen, die für Besucher offen stehen. Termine für 2018 sind der 27. Mai, der 17.Juni und der Leuchtgarten am 15. September. Die einzelnen Gartenbesitzer sind aufgefordert, bis zum 20. Dezember mitzuteilen, ob sie wieder mitmachen - sofern sie dies nicht schon getan haben.

