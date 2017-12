Es lockt Frau Holle mit der Stolle von Bäcker Friedrich

Margrit Meier

Rüdersdorf (MOZ) Im Rüdersdorfer Ortszentrum freut sich der Gewerbeverein gemeinsam mit der Gemeinde wieder auf viele Gäste, wenn am 9. und 10. Dezember dort der Weihnachtsmarkt zum Bummeln, Kaufen und Schauen einlädt. In diesem Jahr haben sich einige neue Anbieter angemeldet, von heißer Schokolade über Punsch bis zum frisch geräucherten Fisch und zünftigem Steak reicht die Palette. Der Rummel auf dem Marktplatz wird in diesem Jahr etwas vergrößert, um mehr Platz für alle Angebote zu schaffen.

Natürlich sind auch wieder viele Vereine und Institutionen aus der Gemeinde dabei, so wird beispielsweise das Gymnasium eine Kinder-Bastelecke anbieten, der Heimatverein zeigt neben vielen Publikationen den aktuellen Heimatkalender, der 2018 von den Rüdersdorfer Gaststätten aus vergangenen Zeiten berichtet.

Am Sonnabend eröffnet der Vorsitzende des Gewerbevereins René Opitz gemeinsam mit Bürgermeister André Schaller auf der Showbühne das bunte Treiben um 14 Uhr. Danach schneidet Bäckermeister Friedrich aus inzwischen lieb gewordener Tradition den riesigen Weihnachtsstollen an, die Bergknappen helfen beim Tragen.

Ebenfalls eine Tradition ist, dass die Theatergruppe der evangelischen Kirchengemeinde jedes Jahr ein neues Märchenstück einübt. Dieses Jahr wird "Frau Holle" gezeigt. Der Vorhang hebt sich am Sonnabend, 15 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum gegenüber dem Rathaus. Kinder, die das verpassen, bekommen dennoch ihren Spaß. Denn Sonnabend, 17 Uhr, startet an der Bühne der Lampionumzug. Am Ende lauschen alle Kinder dem Märchenerzähler in der Kalkberger Kirche, der auch am Sonntag auf dem Markt sein wird.

Ein buntes Bühnenprogramm wird die beiden Tage begleiten, zugesagt haben die Country-Gruppe, Pelle-Kids und die "Bunten Kumpel", die Clowns aus dem Rüdersdorfer Krankenhaus sowie Schulen und Kitas. Durchs weihnachtliche Programm führen Schauspieler Stephan Wapenhans und DJ Norbert Norden. Am Sonnabend ab 18 Uhr heizt er mit Tanzmusik zum "Tanz in den Advent" vor der Bühne ein. Wie in jedem Jahr haben es die Veranstalter auch 2017wieder möglich gemacht, den Kindern zwei Tage lang kostenlos im beheizten Theaterwagen Puppentheater zu bieten. Gespielt wird "Der verwunschene Weihnachtsmann".

Wer möchte, kann mit der Tram 88 der SRS zum Weihnachtsmarkt kommen, zu fünf Fahrten fährt sogar der Weihnachtsmann mit, der für ein Gedicht auch Geschenke verteilt.

Die Bahn fährt am Sonnabend dreimal ab Friedrichshagen um 13.54, 15.54 und 17.54 Uhr sowie ab Alt-Rüdersdorf um 14.46, 16.46 und 18.46 Uhr. Sonntag geht es um 14.54 und 16.54 Uhr in Friedrichshagen los, ab Alt-Rüdersdorf um 15.56 und 17.56 Uhr.