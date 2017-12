Glückstour mit dem Linienbus

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Angermünder Gänsemarkt hat mit der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft und mit Angermünder Wohnungsunternehmen neue Partner gefunden, die gemeinsam mit dem Angermünder Tourismusverein erstmals eine Tombolaaktion starten.

Das Glück fährt mit in jedem Bus der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG) mit dem Fahrziel Angermünde. Wer sich entscheidet, mit dem Bus zum Angermünder Gäsnemarkt zu fahren, der am Donnerstag seine Pforten öffnet, erhält vom Busfahrer zu seinem Fahrschein auch ein Tombolalos und damit Chancen auf attraktive Gewinne. Die UVG und der Tourismusverein Angermünde starten erstmals eine gemeinsame Tombolaaktion, die von der Wohnungsgenossenschaft Uckermark und dem Unternehmen Wohnbauten Angermünde Land unterstützt wird. "Mit dieser Aktion und der neuen Partnerschaft wollen wir Gästen aus der Region ermöglichen, umweltfreundlich, sicher und bequem zum Gänsemarkt anzureisen und damit Nachhaltigkeit stärken", erklärt Steffi Pohlan von der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft. Die beiden Angermünder Wohnungsgesellschaften sind mit im Boot und unterstützen die Aktion. "Wir waren froh, als diese Idee geboren wurde. Es liegt in unserem ureigensten Interesse, unseren Mietern und Gästen mehr Mobilität zu bieten und Busfahren schmackhaft zu machen", betont Peter Achterberg. Der Geschäftsführer der Angermünder Wohnbauten GmbH betreut 350 Wohnungen überwiegend in den Ortsteilen von Angermünde. Und Johanna Henschel sieht als geschäftsführerin des Angermünder Tourismusvereins und Ausrichter des Gänsemarktes ihr Bemühen bestätigt, noch mehr die Region einzubeziehen. Beteiligt an der Aktion sind alle Buslinien der UVG mit Ziel Angermünde in der Zeit von der Eröffnung des Gänsemarktes am Donnerstag um 12 Uhr bis zur Schließzeit am Sonntag, egal ob sie aus Schwedt, Oderberg, Gramzow oder anderen Richtungen kommen. Auch in der Stadtlinie Angermünde erhält jeder Fahrgast ein Tombolalos. Das kann dann mit dem Namen und der Adresse versehen in den auffälligen Briefkasten neben der Bühne gesteckt werden. Am Sonntagnachmittag findet dann die große Verlosung statt.

Die Preise stiften regionale Produzenten und Dienstleister. Da winken als Hauptpreise unter anderem Wellnessgutscheine im Hotel Weiss, Genießerpakete des Uckermärker Wild & Fleisch, ein Essen in einem der Restaurants in der Angermünder Altstadt oder Geschenkgutscheine der Angermünder Einkaufsmeile. Außerdem werden viele lustige Kleinigkeiten als Trostpreise verlost. "Wir möchten den Gästen eine stressfreie Anreise zu unserem Gänsemarkt ermöglichen, so dass man getrost auch ein Glas Glühwein mehr trinken darf", meint Johanna Henschel und macht noch auf weitere attraktive Angebote neugierig, die einen Besuch lohnen. "Die historische Altstadt wird sich als Weihnachtsstadt präsentieren, in der man von einem Höhepunkt zum nächsten schlendern kann. So öffnet zeitgleich der Kinderweihnachtsmarkt auf dem Gelände der Stadtwerke seine Pforten, gibt es Märchenstunden im Rathaus, Taschenlampenführungen im Kloster, kleine Konzerte in den Kirchen, Führungen zur historischen Darre in der Mälzerei und vieles mehr. Das Programm ist in der Touristinfo erhältlich.