Die Welt als Zirkus

Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Schornsteine, die sich in den Dunst des Himmels recken, eine Sonne, die sich mühsam durch das Grau quält, und zwei Bäume, die den Smog aufzusaugen scheinen. Ganz unten, fast auf dem Rahmen des Bildes, läuft eine muntere Karawane: bunt gekleidet, mit Elefant und Zirkuswagen.

"Zirkus vor Finkenherd" hat Gerhard Goßmann (1912-1994) sein Werk von 1992 genannt. "Das ist ein herrlicher Kontrast, der ihm da gelungen ist", kommentiert Werner Menzel. Das Bild fange zum einen das Grau des Alltags und die Luftverschmutzung ein, zum anderen die Leichtigkeit des Zirkuslebens. "Und die laufen so schön am Rand entlang, das ist ganz wunderbar."

"Zirkus Leben" ist die letzte Ausstellung in der Kunstgalerie Altes Rathaus in Fürstenwalde(Landkreis Oder-Spree), die Werner Menzel und seine Frau Christa betreuen. Neuer Betreiber wird ab dem nächsten Jahr die Kulturfabrik sein. Bevor es aber soweit ist, stehen in Fürstenwalde alle Zeichen auf Goßmann - der Grafiker und Illustrator hätte in diesem Jahr seinen 105. Geburtstag gefeiert.

Geboren 1912 in Guben, kam er nach Fürstenwalde, als er fünf Jahre alt war. Nach seinem Tod hinterließ er der Stadt mehr als 7000 Grafiken, Radierungen, Skizzen und Ölbilder. Letztere sind es, die noch diesen Monat, wahrscheinlich sogar bis in den Januar hinein, in der Kunstgalerie hängen.

Auffällig ist, dass die Bilder nicht in perfekt polierten Rahmen hängen, sondern in Türen aus Küchenschränken oder alte Fensterrahmen gefasst sind, hell angestrichen, hier und da blättert das Weiß ab. Auch Plastikschienen, die irgendwann einmal Glastüren geführt haben müssen, hat Goßmann zu Rahmen für diese Ölbilder umfunktioniert. "Er hat alles recycelt und wirklich vor nichts zurückgeschreckt", sagt Werner Menzel. Seine Frau erzählt, Goßmann sei oft mit dem Fahrrad zu einem befreundeten Tischler gefahren, um Teile alter Einrichtungsgegenstände abzuholen. Auch Spanplatten, auf die viele der Bilder in der Kunstgalerie gemalt sind, hat er verwendet. "Nirgendwo ist die Farbe gerissen, es blättert nichts ab", bemerkt Menzel beeindruckt.

Nicht nur Clowns und Zirkuswagen, deren Lebendigkeit mit der Tristesse und Traurigkeit des grauen Hintergrundes kontrastiert, schmücken die Galerie. Auch Musikanten in Heißluftballons, die über Walen, Robben und Haien schweben, gehören dazu. "Ich glaube Goßmann, war der Einzige, der zu DDR-Zeiten Ballons malen durfte", bemerkt Menzel. Dafür sei es ihm aber nicht erlaubt gewesen, ins nicht-sozialistische Ausland zu reisen.

Wohl aber nach Kuba. Um dieses Land geht es in einer weiteren Goßmann-Ausstellung, die ebenfalls in Fürstenwalde zu sehen ist. Ein Porträt von Fidel Castro, Zuckerrohrarbeiter, Fischer - die Radierungen, von denen 20 Reproduktionen momentan im Parkclub hängen, entstanden, nachdem Goßmann den Inselstaat bereist hatte. Lebensfreude, Empörung und Vernunft schwingen in den Grafiken mit. Diese Ausstellung wird begleitet von einem Vortrag über "Goßmanns Krabbelviecher" (8.Dezember) - Insekten kommen in seinen Werken oft vor - und einer Lesung des von Goßmann illustrierten Buches "Mein Schiffchen, das segelt daher" (13. Dezember). Die Ausstellung endet am 20. Dezember mit dem Bildervortrag "Reiseimpressionen Kuba".

"Zirkus Leben", bis mindestens 22.12., Di-Sa 10-16 Uhr, So und feiertags 12-16 Uhr, Kunstgalerie Altes Rathaus, Am Markt 1; Kuba-Ausstellung bis 20.12., Di-Do 10-18.30Uhr, Parkclub, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 10A, Fürstenwalde; die Veranstaltungen zu Goßmann beginnen jeweils um 18.30 Uhr