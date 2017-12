Zwei Neuanfänge in nur einem Jahr

05. Dezember 2017 Situation nach dem Wohnungsbrand bei Familie Keilig in der Vogelsänger Strasse im Ortsteil Schönfliess in Eisehüttenstadt. © Foto: MOZ/Gerrit Freitag

Anne Bennewitz

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für Heidrun und Hartmut Keilig aus Schönfließ waren die vergangenen Monate alles andere als leicht. Ein Schlaganfall und ein Brand haben ihr Leben auf den Kopf gestellt. Doch sie blieben nicht allein in dieser schweren Zeit.

Wände, schwarz von Asche und Ruß; Fußböden, vom Löschwasser durchweicht; Möbel - angesengt, aufgequollen, kaputt; ein Dach, das kein Dach mehr ist; und Schallplatten, überall liegen Schallplatten im Vorgarten. Dieses Bild hat sich Heidrun Keilig buchstäblich eingebrannt. Aber sie und ihre Familie setzen alles daran, dass sich schnell ein neues, schöneres Bild vor diese Erinnerung schiebt.

Es ist der 27. September. Im Haus der Familie Keilig in Schönfließ herrscht emsiges Treiben. Die Fliesenleger sind da, denn das Badezimmer im Erdgeschoss wird gerade umgebaut und renoviert. Kollegen von Hartmut Keilig tragen alte Möbel an die Straße für den Sperrmüll vor. Heidrun Keilig will in der Stadt Besorgungen machen. Ihr fehlen dafür noch Unterlagen. Als sie die Treppe zum Obergeschoss hinaufgeht, um die Dokumente zu holen, schlägt ihr ein komischer Geruch entgegen. Ein paar Stufen weiter oben ist plötzlich alles grau. Da hört sie von unten rufen: "Raus! Raus! Ruft die Feuerwehr!" Jemand packt sie an der Schulter, zieht sie aus dem Haus. Dort starrt sie zum Dach hoch, wo Rauch aus der Gaube tritt. Heidrun Keilig ist wie paralysiert. Die Arbeiter bewahren einen kühlen Kopf, sie alarmieren die Feuerwehr, holen die 82-jährige Mutter von Heidrun Keilig, die ebenfalls in dem Haus lebt, ins Freie und bringen auch den Ehemann raus, der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt.

Die Drei werden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht - vorsorglich, um eine Rauchvergiftung auszuschließen. Tatsächlich blieben alle körperlich unversehrt, der Arzt sagte, sie dürften wieder nach Hause. Doch ein Zuhause gibt es nicht mehr. Der Hausrat - Totalschaden. Das Obergeschoss, wo das Feuer vermutlich durch ein defektes Elektrogerät ausbrach, - völlig ausgebrannt, ebenso das Dachgeschoss. Und im Untergeschoss hat das Löschwasser großen Schaden hinterlassen. Wie groß, das wird sich zeigen, wenn das Gebäude komplett beräumt und über den Winter durchgetrocknet ist.

"Na klar könnte ich heulen. Aber was bringt das?", sagt Heidrun Keilig, wenn sie den Unglückstag Revue passieren lässt. Tränen seien dennoch genug geflossen, in den ersten Tagen nach dem Brand, als man versuchte aus den Trümmern zu retten, was noch zu retten ist und erkennen musste, wie viel verloren gegangen ist. Doch Heidrun Keilig gönnt sich nur einen kurzen Moment der Trauer. Dann stürzt sie sich in die Arbeit. Sie plant, packt an und schaut nach vorn. Wieder einmal. Denn der Schlaganfall ihres Mannes ist zum Zeitpunkt des Brandes noch kein Jahr her.

Heidrun Keilig lag mit einer Nierenkolik im Klinikum in Markendorf. Ihr Sohn Gunnar besuchte sie jeden Tag. Drei Tage nach ihrer Einlieferung, es war der 30. November, erzählte ihr Gunnar, dass jetzt auch der Vater hier im Krankenhaus liege. Hartmut Keilig, er ist Elektromonteur bei der Actemium GmbH, sei wie jeden Tag am Morgen zur Arbeit gefahren. Als er sich in seinen Stuhl setzen wollte, kippte er seitlich weg und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Seine Arbeitskollegen riefen den Notarzt. Der Verdacht bestätigte sich: Hartmut Keilig hatte einen Schlaganfall erlitten. Im Krankenhaus verschlechterte sich sein Zustand. Eine Not-OP wurde eingeleitet, Hartmut Keilig anschließend mehrere Tage ins künstliche Koma versetzt. "Man ist geschockt. Als ich meinen Mann da im Koma und an all die Maschinen angeschlossen liegen sah, war ich wütend, verzweifelt, hilflos", gesteht Heidrun Keilig. Und die erlösende Entwarnung nach der OP blieb auch aus. "Die Ärzte machten uns wenig Hoffnung", erinnert sie sich. Doch ihr Mann wachte wieder auf. "Ich bin seit dem Schlaganfall linksseitig gelähmt, meine linke Sehwahrnehmung fehlt und mein Kurzzeitgedächtnis ist beeinträchtigt", erzählt er von seinem Schicksal. "Ich war nie krank, ging seit 1973 regelmäßig zum Blutspenden und bei der DKMS war ich auch registriert", fügt der 63-Jährige hinzu.

Auf einen langen Krankenhausaufenthalt folgt eine lange Reha, dann eine kurze Auszeit daheim, schließlich eine weitere OP und nochmals Reha - Zeit, die Heidrun Keilig nutzt, um das Zuhause behindertengerecht umzubauen. Seit dem Schlaganfall ihres Mannes tritt die heute 60-Jährige beruflich kürzer. Nur noch an einem Tag in der Woche arbeitet sie als technische Zeichnerin bei der MÜGU - Ingenieurbüro für Architektur und Tragwerksplanung GmbH, an den anderen Tagen arbeitet sie ein paar Stunden von zu Hause aus. Die meiste Zeit und Kraft steckt sie in die Pflege ihres Mannes und in den Hausumbau. Im Erdgeschoss musste sie Platz für einen Schlafraum mit Pflegebett für ihren Mann schaffen und ein barrierefreies Bad bauen. "Die Arbeitskollegen meines Mannes waren eine unschätzbare Hilfe", ist Heidrun Keilig dankbar. Und so warteten schon bald ein neu gestaltetes Erdgeschoss mit neuen Möbeln und neuen Fußböden und ein fast fertig umgebautes Badezimmer auf die endgültige Heimkehr von Hartmut Keilig.

Ein paar Wochen schien es, als würde der neue Alltag geregelte Formen annehmen. Dann zerbirst das Leben der Familie Keilig erneut als im Haus Feuer ausbricht. Lediglich einige wenige Dinge aus dem Erdgeschoss trotzten Feuer und Wasser: etwas Geschirr, ein paar Bücher, kleinere Möbelstücke, die Waschmaschine, der Kühlschrank. Am meisten leidet Heidrun Keilig unter dem Verlust ihres Computers, den sie von ihrem Arbeitgeber bekommen hatte. "Die Firma kam mir mit meinem Heimarbeitsplatz sehr entgegen und nun ist der Computer kaputt", bedauert sie.

Dass Heidrun und Hartmut Keilig nach all dem nicht in ein schwarzes Loch gefallen sind, verdanken sie einmal mehr der unermüdlichen Hilfe des Actemium-Teams sowie ihrer Familie und ihren Nachbarn, die beim Entrümpeln mit anpacken und Kleidung und Hausrat zur Verfügung stellen. "Erst durch den Brand haben wir unsere Nachbarn richtig kennengelernt", sagt Heidrun Keilig. Sie ist überwältigt, wie hilfsbereit die Menschen in ihrem Umfeld sind. Ihr Dank gilt besonders auch ihrer Schwägerin Jana Fröscher, die nicht nur jederzeit für ihren Bruder da ist, sondern sich auch sofort nach dem Hausbrand aufgemacht und in Geschäften nach Dingen für den täglichen Bedarf gefragt hat - mit Erfolg. Marktkauf, Schreibwaren Kleinert, Sporteck und Crash in Fürstenberg und Wäschemoden Wander zum Beispiel gaben, was sie entbehren konnten. Der Schönfließer Heimatverein bot Hilfe an und Steffen Albrecht, Mitarbeiter der Actemium GmbH, habe sich unaufgefordert bei der Gebäudewirtschaft um eine behindertengerechte Wohnung gekümmert. "Wir sind allen Helfern unendlich dankbar. Wir können wieder in die Zukunft blicken", sagt Hartmut Keilig, der nichts lieber tun würde, als beim zweiten Neuanfang innerhalb nur eines Jahres selbst auch mitzuhelfen. Aber seine Frau hat, wieder mit Unterstützung durch Familie und Nachbarn, die Wohnung mit den wenigen verbliebenen Habseligkeiten und den gespendeten Dingen gemütlich hergerichtet - vorübergehend, wie sie betont. Heidrun Keilig hat nämlich die feste Absicht, im nächsten Jahr in ihr Haus zurückzuziehen. Und noch etwas wünscht sie sich: "Ich hoffe, dass mein Mann aus dem Rollstuhl rauskommt und er die Stufen zu unserem Haus allein bewältigen kann."

Doch erst einmal freuen sich Heidrun und Hartmut Keilig auf die Weihnachtszeit, auf die Snowy-Vorstellung im Friedrich-Wolf-Theater, an der ihre Enkelin Ashley mitwirkt, auf das Turmblasen an Heiligabend in der Lindenallee und auf ein gemütliches Weihnachtsfest mit der Familie - dieses Mal nicht im Krankenhaus.