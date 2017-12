Müllroser Roboter-Bauer kämpfen um den Sieg

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wenn am Freitag junge Roboter-Bauer am Helenesee miteinander wetteifern und ihre Konstrukte knifflige Aufgaben lösen lassen, dann haben sechs Jungs aus Müllrose einen Titel zu verteidigen. "LEt's GO" nennen sie sich als Mannschaft - ein Wortspiel mit der Marke Lego. Und vor einem Jahr haben sie beim Regionalwettbewerb der First Lego League mit ihrem Geschöpf den Wettkampf im Robot-Design gewonnen. "Schon zum dritten Mal", wie Aurelius Fürstenau betont.

Gemeinsam mit seinen Freunden, die zwischen neun und 16 Jahre alt sind, steht der Elfjährige am Dienstagnachmittag in einem Raum der Grund- und Oberschule Müllrose an einem großen Tisch. Konzentriert beobachten die Jungs ihren Roboterwagen, der übers Spielfeld fährt und verschiedene Aufgaben lösen muss. Dazu gehört zum Beispiel, eine Toilettenspülung zu bedienen, dann weiterzufahren zur Abwasserleitung und dort ein defektes Rohr auszutauschen, dann erneut weiterzufahren zur Wasseraufbereitungsanlage, wo er Klärschlamm aufnimmt und diesen zu einem Blumenkübel bringt. "Für jede Teilaufgabe erhalten wir Punkte", erklärt Thyl Helbig (12), "und bei jeder Aufgabe sind noch Bonuspunkte möglich."

Ihr Roboter, den sie komplett selbst gebaut haben, besteht genauso wie die einzelnen Stationen auf dem Spielfeld ausschließlich aus Lego-Steinen. Ausnahmen sind nur der Minicomputer im Roboter und die Motoren und Sensoren. Und die große Herausforderung des Wettbewerbs ist: Der Roboter muss alle Aufgaben selbstständig erledigen. Er darf nicht von den jungen Tüftlern am Spielfeld gesteuert werden. Alle Bewegungen und Arbeitsabläufe sind im Minicomputer, der den Roboter steuert, programmiert worden - ebenfalls von den Jungs selbst.

"Unser Roboter hat neben dem Minicomputer verschiedene Motoren, Licht- und Farbsensoren und einen Gyrosensor", zählt Florian Mielenz auf. "Dann gibt es noch verschiedene Zahnräder, die bewegen wieder andere Räder. Und was nur wir haben: Wir haben einen Getriebeaufsatz, der aus unseren zwei großen Motoren letztlich vier macht." Die Begeisterung ist Florian deutlich anzusehen, als er den Aufbau erklärt. Der Neunjährige aus Mixdorf ist der Jüngste in der Mannschaft. Und für ihn ist der Roboterwettbewerb an diesem Freitag der erste überhaupt.

Angela Verhoeven ist mindestens genauso aufgeregt wie ihre Jungs. Im achten Jahr betreut sie jetzt ehrenamtlich den Robotik-Club an der Müllroser Schule. Und in der First Lego League macht sie mit zwei Mannschaften mit: mit "LEt's GO" und dem Team "Junior LEt's GO", das aus drei Jungs und zwei Mädchen besteht. "Mir macht das Spaß", sagt sie, "denn die Jungs und Mädchen sind wirklich mit großem Eifer dabei." Die Zielstellung für Freitag nennt Aurelius Fürstenau: "Diesmal wollen wir den Gesamtwettbewerb gewinnen!"

Der Regionalwettbewerb der First Lego League findet am Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr im Eurocamp am Helenesee in Frankfurt statt.