Gelungene Premiere in der Kaserne

Storkow (el) "Wir sind stolz auf die Lebensqualität in unserer Stadt, und Lebensqualität bedeutet auch und nicht zuletzt, dass man in Storkow gut älter werden kann", so Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig in ihrer Begrüßungsrede zur großen Seniorenweihnachtsfeier am Dienstag in der Kurmark-Kaserne. Eingeladen hatte der Seniorenbeirat der Stadt, und Hannelore Postel, die Vorsitzende, war in Hochstimmung: "Wir, das sind unsere dreizehn Mitglieder sowie Ulrike Lüders und Simone Kehne von der Stadtverwaltung, freuen uns, dass so viele gekommen sind und sich offensichtlich sehr wohlfühlen."

Sie bedienten die Gäste, zu denen wie immer auch Senioren aus Storkows Partnerstadt Opalenica gehörten. Der Festsaal war von lebhaften Gesprächen aus 185 Kehlen gefüllt, während von der Bühne Weihnachtslieder erklangen und Lutz Kühne als Knecht Ruprecht sowie Ehefrau Helga als Frau Holle kleine Süßigkeiten verteilten.

Hier in der Kurmark-Kaserne, wo die Storkower Seniorenweihnachtsfeier zum ersten Mal stattfand, ist mehr Platz als auf der Burg vorhanden, so dass nun auch viele Rollstuhlfahrer teilnehmen konnten und zudem Tanzen möglich war. Die Veranstaltung war nahezu ausverkauft.

Zuerst aber gab es Kaffee und reichlich Kuchen, der von der Volkssolidarität, die im Haus der Begegnung am Markt ihren örtlichen Sitz hat, von der Diakonie und dem Alten- und Pflegeheim Storkow gespendet worden war. Das Abendbrot wiederum war liebevoll vom Catering-Dienst der Kurmark-Kaserne angerichtet worden.

Traditionsgemäß kam am Dienstag auch die Kultur nicht zu kurz. Die Singgemeinschaft Storkow trat mit einem kleinen Programm auf, und zwar erstmals mit ihrer neuen Leiterin Anja Nowatzeck. Die Ortsgruppe des Brandenburgischen Seniorenverbands (BSV) wiederum hatte ihre Mitglieder Hans Inderfurth und Brigitte Müller mit einem kleinen Sketch auf die Bühne geschickt. Beide hoben noch einmal die Stimmung mit ihrer "Grußbotschaft" von keinem Geringeren als vom Papst höchst persönlich - behaupteten sie jedenfalls.