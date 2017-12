LR Beeskow

Beeskow (lit) Am Montagnachmittag hat Kathrin Kuchling von der Beeskower Stadtverwaltung davon erfahren: In der Frankfurter Chaussee - etwa auf Höhe des Schneeberger Weges - war eine Straßenbeleuchtung in Schieflage geraten. Am Dienstag kam aus der Straße eine weitere Meldung hinzu. Gegenüber des Märkischen Gutshauses war ein Baum umgefallen und blockierte den Gehweg. "Der kommt heute noch weg", versicherte Ronny Walter von der Firma Opitz. Wäre es möglich, ihn wieder aufzurichten? Der Mitarbeiter guckt skeptisch. "Die Wurzeln sind geschwächt, der Baum würde immer wieder umknicken", so lautet sein Urteil.

Doch zurück zur Straßenbeleuchtung: "Hier muss jemand rangiert haben", sagt Ronny Walter mit Blick auf die Spuren. Kathrin Kuchling stimmt dem zu. "Das sieht nach einem Lkw aus", erklärt sie. Beschädigt wurde nicht nur die Laterne, sondern auch ein Baum. Mit breiten Reifen wurde zudem das Bankett zerfahren und ein Straßenschild auf der Verkehrsinsel verbogen. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden trägt erst einmal die Stadt. "Wir prüfen, ob das ein Versicherungsfall ist", informiert Kathrin Kuchling.