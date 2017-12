Taucher feuern ihren FC Bayern an

René Niesche

Tauche/München (MOZ) Der FC Bayern-Fanclub "Spree-Adler" aus Tauche war am vergangenen Sonnabend in München und verfolgte dort das Heimspiel des Rekordmeisters.

Für die Mitglieder des FC Bayern-Fanclubs "Spree-Adler" aus Tauche klingelte wieder einmal mitten in der Nacht der Wecker. Um die Abfahrt des Busses am Sonnabend um 5 Uhr in der Früh zum Heimspiel gegen Hannover 96 nicht zu verpassen, hieß es entsprechend zeitig aufzustehen.

Der im Jahr 2011 gegründete Fanclub hatte sich, wie auch in der vergangenen Saison, erneut über das Basisfahrerprogramm des FC Bayern, für ein Heimspiel beworben. Nachdem man in der abgelaufenen Saison ebenfalls Glück hatte und das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim besuchen konnte, war den "Spree-Adlern" auch in der aktuellen Saison die Losfee hold und man bekam das Heimspiel gegen Hannover 96 zugelost.

Nach der pünktlichen Abfaht in Tauche ging es über die Stationen Kossenblatt und Trebatsch, wo weitere Fans zustiegen, nach Duben zur Autobahn. Ab hier kannte die Fahrt nun nur noch eine Himmelsrichtung, immer gen Süden. So lange es noch dunkel war nutzten viele der mitreisenden Fans die Möglichkeit, etwas fehlenden Schlaf der letzten Nacht nachzuholen.

Als sich die ersten Anzeichen der aufkommenden Dämmerung abzeichneten, wurde der erste Stopp eingelegt und ein deftiges Frühstück gereicht. Da es auch an Getränken aller Art nicht fehlte, konnte die Fahrt "sorgenfrei" weitergehen und im Bus stieg, je näher man dem Reiseziel München kam, die Stimmung merklich an.

Kurz vor dem zweiten Stopp konnte im Vogtland auch die erste geschlossene Schneedecke des Winters mit eigenen Augen bewundert werden. Da fragte sich nun auch der eine oder andere, ob es auch in München unter Umständen schon geschneit hatte.

Ohne weiteren geplanten Zwischenhalt und vor allem über eine staufreie A93, im vergangenen Jahr hatte man auf der A9 weitaus weniger Glück und stand zwei Stunden im Stau, näherten sich die Bayern-Fans nun immer mehr dem Spielort ihres Herzensvereins.

Pünktlich zur Mittagszeit kam dann auch die Allianz Arena in Sicht und das Ziel war somit kurze Zeit später erreicht. Auf Grund der staufreien Anreise hatte man bis zum Anpfiff noch gute drei Stunden Zeit, die jeder individuell nutzen konnte. Fast alle haben erst einmal einen der vielen Gastronomiestände in der Arena besucht und sich ein verspätetes Mittagessen, am besten ging dort die berühmte "rote" deftige Bratwurst, gegönnt. Da die Temperaturen mit nahe dem Gefrierpunkt schon ziemlich frisch waren, wurde auch die Möglichkeit, einen heißen Punsch zu genießen, von vielen der mitgereisten Fans gern angenommen.

Wer sich nun für keinen der zugelosten Sitzplätze entschieden hatte, sondern in der Nordkurve auf einem Stehplatz noch etwas mehr Stimmung aufsaugen wollte, begab sich nun bereits in die Kurve und vertrieb sich die Zeit bis zum Spielbeginn entweder mit Fachsimpelei oder mit den Szenen von vergangenen Spielen, welche auf den Leinwänden im Stadion gezeigt wurden.

Die Ränge füllten sich nun minütlich immer mehr und die Zeit verging, trotz der frischen Temperaturen, wie im Flug. Alle fieberten nun schon der Bekanntgabe der Startaufstellung des FC Bayern entgegen und dann war es endlich soweit. Der Stadionsprecher Sven Lehmann gab die Aufstellung bekannt und 75 000 Zuschauer im Stadion wiederholten lautstark jeden einzelnen Namen. Dieses ist wohl für jeden Bayern-Fan beim Besuch eines Heimspiels immer wieder schon ein unbeschreibliches Gefühl mit Gänsehautcharakter, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat.

Sofort nach Anpfiff entwickelte sich dann ein kurzweiliges Spiel mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten und auch die eine oder andere strittige Szene (inklusive Videobeweis) war dabei. Letztlich behielt aber der FC Bayern, zur Freude aller mitgereisten Fans, die Oberhand und konnte das Spiel mit 3:1 siegreich gestalten.

Nach Spielende gab es für die "Spree-Adler" nun noch ausreichend Gelegenheit auch einmal das größte Vereinsmuseum Deutschlands, die Erlebniswelt des FC Bayern beziehungsweise den Fan-Shop zu besuchen, da die Rückfahrt erst gegen 21.30 Uhr geplant war. Diese Möglichkeit ließ sich dann auch niemand entgehen und wahrscheinlich nennt nun fast jeder auch ein Foto mit einem Spieler oder den Trainern in Lebensgröße sein eigen. Auch das eine oder andere Tütchen mit Fan-Shop-Logo wurde später im Bus gesichtet.

Als alle gegen 20 Uhr wieder im Bus saßen, wurde die Zeit bis zur Abfahrt noch mit einem Abendbrot überbrückt und man tauschte sich über strittige Spielszenen aus.

Wie geplant rollte der Bus dann kurz vor 21.30 Uhr mit glücklichen und zufriedenen Bayern-Fans vom Parkplatz und begab sich auf die siebenstündige Rückreise. Da die meisten nun alsbald von der einsetzenden Müdigkeit übermannt wurden, verlief die Fahrt in die Heimat doch merklich ruhiger. Um Punkt 5.30 in der Früh kam man nach fast genau 24 Stunden wieder in Tauche an.

Auch wenn die Reise wieder sehr zeitaufwendig gewesen ist, waren sich alle mitgereisten "Spree-Adler" einig, dass man sich auch im nächsten Jahr wieder über eine Zulosung eines Heimspiels ihres FC Bayern freuen würde.

Wer nun als eingefleischter Bayern-Fan dann im nächsten Jahr die Fahrt zur Allianz Arena mit antreten und den FC Bayern bei einem Heimspiel unterstützen möchte, kann dem Fanclub "Spree-Adler" in Tauche gern beitreten.

Der Fanclub würde sich über weitere aktive neue Mitglieder sehr freuen. Neben Fahrten zu Spielen in der Allianz-Arena werden auch, bei sich bietenden Gelegenheiten, gemeinsam die Spiele des FC Bayern im Fernsehen geschaut.

Unser Autor, René Niesche, hat den Beitrag im Auftrag des Vorstandes des Fanclubs Spree-Adler geschrieben. Auskunft erteilen Mario Frömming, Tel. 0162 8984896, und Martin Kränke, Tel. 0172 4407377.