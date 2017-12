Behörden beklagen Krankenstand

dpa

Potsdam (dpa) Personaleinsparungen und Arbeitsverdichtungen gehören seit Jahren zum Alltag in vielen Landesbehörden. Durch die Sparpolitik sind die Verwaltungen völlig überaltert. Das hat Folgen.

Im Landesdienst Brandenburgs hat der ohnehin überdurchschnittlich hohe Krankenstand weiter zugenommen. Im vergangenen Jahr entfielen auf jeden Beschäftigten allein in den Ministerien im Schnitt 25,2 Krankentage - rund 3,5 Prozent mehr als vor vier Jahren. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Als Ursache dafür gelten vor allem steigende Arbeitsbelastungen und Überalterung.

Nach den Angaben des Innenministeriums schwankten die Zahlen über die Krankenstände zwischen den Ressorts und Behörden zum Teil erheblich. Weit an der Spitze liegen die Justizvollzugsanstalten mit 55 Ausfalltagen, acht mehr als 2012. Trotz des Projekts "Gesundheitsmanagement für die Vollzugsbediensteten" stieg die Zahl der Ausfalltage binnen Jahresfrist zuletzt um fünf Tage. Starke Ausfälle gibt es nach wie vor bei Polizei, bei Beamten und Tarifbeschäftigten an Gerichten und in der Finanzverwaltung.

Eine Ursache des hohen Krankenstands dürfte auch in der Überalterung der Landesverwaltung liegen. Wie aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine weitere CDU-Anfrage hervorgeht, hat der hohe Altersdurchschnitt von Oktober 2013 bis Oktober 2017 abermals von 50,2 auf 50,8 Jahre weiter zugenommen.

Nur in den Ministerien für Justiz und Bildung gingen die Zahlen leicht zurück - durch neue junge Lehrer und Polizeianwärter. Während auch bis 2020 mehr Pädagogen und Polizeibeamte eingestellt werden, sollen in anderen Ressorts weiter hunderte Stellen dem Rotstift zum Opfer fallen.

Dagegen wehrt sich die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, die mit der Landesregierung bereits seit 2014 verhandelt. "Einen ersten Schritt gibt es jetzt bei der Entfristung von Stellen", sagt Ver.di-Sekretärin Katja Boll. Ab 2019/20 sollen ein Drittel der befristeten Stellen in unbefristete umgewandelt werden.

Ein "Tropfen auf den heißen Stein" sei dagegen die Zusage des Finanzministeriums für einen Betrag von 50 Euro pro Mitarbeiter und Jahr für gesundheitsfördernde Maßnahmen ab 2019.

Noch keine Annäherung gibt es Boll zufolge bei der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen für ältere Mitarbeiter und Wiederbesetzung aller freiwerdenden Stellen. "Bei der Personalbedarfsplanung muss es ein Umdenken geben, keine Stelle darf künftig wegfallen, nur um Gelder einzusparen."

Die oppositionelle CDU setzt sich für einen "Strategiewechsel" im Umgang mit den Landesbediensteten ein und fordert ein Ende der "Stellenstreichungsorgie" wie es ihr Haushaltsexperte Steeven Bretz formuliert.