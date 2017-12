Kassiert wird wieder pro Leerung

Kommentar: Otto Normalbürger bezahlt

Raus aus die Kartoffeln, rein in die Kartoffeln. Das fällt einem sofort ein, wenn man an die erneute Umstellung der Müllentsorgung denkt. Es hatte lange gedauert, ehe die Bürger nach Einführung des Ident-Wäge-Systems den Vorteil erkannten. Es war verursachergerecht. Doch es ist nicht preiswert, wie sich nun zeigt.Seit der Einführung 2003 im Landkreis haben sich findige Juristen und Bürokraten immer wieder neue Gesetzlichkeiten einfallen lassen. Das Eich-Gesetz wurde verschärft, die Biotonne ist längst Pflicht, auch wenn sie in ländlichen Räumen kaum jemand will, und nicht zuletzt legen EU-Vorgaben immer engere Bandagen an.Was sich bei Verkündigung durchaus gut anhört, enthält leider nie die zweite Seite der Medaille - wer bezahlt's? Otto Normalbürger weiß längst, dass allein er dafür in Frage kommt. So muss er froh sein, dass es beim Hausmüll nur eine Umstellung und keine Gebührenerhöhung gibt. Doris Steinkraus