Gut vorbereitet auf Eis und Schnee

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Der Kommunalservice Strausberg (KSS) hat die Vorbereitungen abgeschlossen und sieht sich für den Winter gut gerüstet. Die Lager sind mit Kies und Streusalz gefüllt. Aus KSS-Sicht kann der Winter also kommen.

Eigentlich habe er am Sonntag gedacht, dass die Technik erstmals zum Winterdienst ausrücken müsste, sagt KSS-Werkleiter Harry Mund. Dann aber sei es im Laufe des Tages schnell wieder mit dem leichten Schneefall vorbei gewesen. "Und an den kommenden Tagen soll es ja wohl nicht so kalt werden."

Jedenfalls, wenn er den Wettervorhersagen traut. Und da verlässt sich Harry Mund gleich auf mehrere Wetter-Apps. Ob das wirklich von Nutzen ist, sei fraglich. Auf jeden Fall sei er "ständig am Gucken".

Der KSS-Chef weist auf die fertigen Tourenpläne. Von 4 bis 21 Uhr werden seine Leute - insgesamt verfügt er derzeit über 20 aktive Mitarbeiter - im Bedarfsfall wieder auf Straßen und Wegen unterwegs sein. Wobei der Bedarf zuletzt gar nicht so sehr groß gewesen sei, wie er sich erinnert. Die heftigen Winter mit viel Schnee und Eis würden doch schon ein paar Jahre zurückliegen.

Insgesamt zwei Lkw und sechs kleinere Fahrzeuge in Multicar-Größe stehen für den Winterdienst zur Verfügung. Damit sei der KSS technisch den Anforderungen des Winters eigentlich ganz gut gewachsen. Die beiden Lkw werden - wieder mit Streuer und Schiebeschild ausgestattet - die Straßen beräumen. Wobei der Landesbetrieb Straßenwesen in Rehfelde sich um die Landesstraßen kümmert. Dazu gibt es entsprechende Vereinbarungen mit der Stadt. "Wenn wir schneller vor Ort sind, übernehmen wir schon mal die Aufgabe", sagt Mund.

Nicht ganz so einfach dürften sich die Schneeräumarbeiten in der Großen Straße gestalten. Durch die Blumenkübel und die parkenden Autos, bleibe für den Winterdienst nur sehr wenig Platz. "Wir hoffen mal, dass der Winter nicht so heftig wird", sagt Harry Mund und schmunzelt.

Zu beräumen sind auch die gut 30 Kilometer Geh- und Radwege im Stadtgebiet sowie der Waldfriedhof. Während dafür die Technik eingesetzt werden kann, müssen die Mitarbeiter an den 60 Bushaltestellen, den Querungshilfen und an den Ampeln manuell Schnee und Eis beseitigen. Harry Mund hat einmal zusammengerechnet, wie groß die Gesamtfläche ist, die allein mit Muskelkraft gereinigt wird, und kam auf fast 200 000 Quadratmeter.

Natürlich weiß auch Harry Mund nicht, wie der bevorstehende Winter wird. Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er vorgesorgt. Das heißt, wie in den Vorjahren hat der beim landesweit größten Anbieter, dem Deutschen Straßendienst, wieder 200 Tonnen Streusalz geordert. "Für einen normalen Winter sollte das reichen", findet er. Im Vorjahr habe der KSS 75 Tonnen Streusalz verbraucht.

Eingesetzt werden darf das Salz übrigens nur auf Fahrbahnen. Dabei seien Trinkwasserschutzgebiete, wie beispielsweise der Lehmkuhlenring, ausgenommen, ergänzt er.

Auch bei Kies ist die Lagerkapazität mit 400 Tonnen ausgeschöpft worden. Im vergangenen Winter seien 210 Tonnen eingesetzt worden. "Das müsste eigentlich genügen", denkt Mund. Und auch die 42 Streusandbehälter in der Stadt seien aufgefüllt und kontrolliert worden.