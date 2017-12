Blues-Legende am Piano

Umland

Fürstenwalde (amd) Dass Paul Millns zu den besten Blues-Musikern Englands gehört, wissen deutsche Fans seit seinem Auftritt in der WDR-Fernsehsendung "Rockpalast" 1980. Damals arbeitete der Pianist, Songwriter und Sänger aus Norfolk gerade an seiner zweiten Veröffentlichung, der Musik zu Christel Buschmanns Film "Gibbi Westgermany". Inzwischen ist er bei Album Nummer 18 angelangt, darunter auch Mitschnitte von Live-Auftritten.

Am Donnerstag spielt Paul Millns in der Kulturfabrik. Mit seiner Band tourt er regelmäßig durch Europa. Butch Coulter an Bluesharp und Gitarre, Vladi Kempf am Schlagzeug und Ingo Rau am Bass illustrieren die Texte von Millns musikalisch.

Seine Karriere begann der Pianist in den späten 60er-Jahren, als Musiker in verschiedenen Londoner Blues- und Soulbands. Bis er 1975 sein erstes Solo-Album veröffentlichte, hatte er sich von Größen wie Bob Dylan, Joni Mitchell und Tim Hardin einiges in Sachen Songschreiben abgeschaut.

In den Folgejahren verschaffte sich Millns zunehmend Ansehen in der Szene, arbeitete mit Stars wie Eric Burdon, John Mayall, David Crosby, Ralph McTell, Louisiana Red und Alexis Korner zusammen und widmete sich immer wieder dem Schreiben von Filmmusiken, unter anderem für Produktionen des britischen Fernsehsenders BBC. Auf große Shows steht Paul Millns nicht. Bei seinen Auftritten stehen die Instrumente im Mittelpunkt - und die Stimme. Mal tief und rau, mal kraftvoll, immer mit melancholischem Tiefgang, liegt der Vergleich mit der Stimmgewalt eines Joe Cocker oder Tom Waits nicht fern.

Konzert am Donnerstag, 19 Uhr, in der Kulturfabrik. Karten im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 18 Euro, Verkauf Iwww.kulturfabrik-fuerstenwalde.de und unter Tel. 03361760600.

