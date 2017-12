Kühnhackl verliert mit Pittsburgh gegen New York Rangers

dpa-infocom

Pittsburgh (dpa) Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL den fünften Sieg in Serie verpasst. Der Stanley-Cup-Champion musste sich den New York Rangers mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) geschlagen geben.

Den entscheidenden Treffer zum 4:3 der Gäste erzielte Pavel Buchnevich (52. Minute). Mit 33 Punkten aus 29 Spielen liegt Pittsburgh aktuell im Mittelfeld der Eastern Conference.

Die New York Islanders um Nationaltorhüter Thomas Greiss kassierten eine deutliche Auswärtsniederlage. Mit 2:6 (0:2, 2:3, 0:1) unterlag das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn gegen die Tampa Bay Lightning. Der 31-jährige Füssener konnte nur 28 der 34 Schüsse auf sein Tor abwehren. Verteidiger Dennis Seidenberg stand zum zweiten Mal in Folge nicht im Aufgebot der Islanders.

Ohne den Münchener Korbinian Holzer verloren die Anaheim Ducks ihr drittes Auswärtsspiel nacheinander. Das Team aus Südkalifornien unterlag den Vegas Golden Knights knapp mit 3:4 (0:2, 3:0, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen. Golden-Knights-Spieler Alex Tuch erzielte den entscheidenden Treffer im Shootout. Für den 29-jährigen Holzer war es das dritte Spiel nacheinander; in dem er nicht zum Einsatz kam.