Thomas Messerschmidt

Saaringen (BRAWO) "Weihnachtliches" ist am Sonntag, 10. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in der Saaringer Dorfkirche zu erleben. Um 15 Uhr stimmen dabei Kinder der Kita Klein Kreutz vom Kinderförderverein WIR e.V. Weihnachtslieder im Kerzenschein an und um 15.30 Uhr zeigt das "Theater aus dem Wäschekorb" den Klassiker "Aschenputtel". Dazu gibt es Glühwein, Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Honigverkauf - dank des Fördervereins Saaringer Dorfkirche e.V.Foto: tms