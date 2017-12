Der blau-weiße Traum geht weiter

Jörg Jankowsky

Michendorf (MOZ) Die erfolgreiche Serie von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, ungeschlagener Tabellenführer der Fußball-Landesliga Nord, geht weiter. Auch die SG Michendorf konnte dem Spitzenreiter kein Bein stellen. Die Gäste siegten nach einem frühen Rückstand mit 3:1.

In der vergangenen Saison hatten die Doppeldörfler dort noch 0:1 verloren. Genau diesen Rückstand drehte das Team von Cheftrainer Roman Sedlak diesmal mit drei eigenen Treffern.

"Pflichtaufgabe erfüllt", sagte Sedlak kurz und knapp. "Wir hätten auch gegen die komplette SG-Elf gewonnen, da bin ich mir sicher." Der Gastgeber spielte nach Gelb-Rot rund eine Stunde in Unterzahl. Aber der Reihe nach ...

Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz der Michendorfer Sportanlage Hellerfichten. Der gehört zur neueren Generation und kommt somit einem echten Rasenplatz qualitativ sehr nah. Gegen die feuchte Jahreszeit war ihm aber auch kein Kraut eingepflanzt worden, es bestand allgemeine Rutschgefahr.

Die SG Michendorf, mit Rang 15 tief im Tabellenkeller platziert, hielt und spielte von Anbeginn recht ordentlich mit. So war der Führungstreffer der SGM durch Patrick Doberitz (12.), der einen Freistoß zum 1:0 vollendete, keineswegs unverdient. Es war wohl zugleich ein Wachsignal für die Gäste. Obwohl der Gastgeber mit aller Macht versuchte, den knappen Vorsprung zu verteidigen, Thorsten Haubner spielte nicht mit. Der bereits verwarnte Michendorfer sah nach einer weiteren völlig unnötigen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte (31.).

Dieser Platzverweis spielte dem Spitzenreiter natürlich in die Karten, spielentscheidend war er letztlich aber nicht. "Gut 90 Prozent Ballbesitz sprechen ja für sich", betonte Ralf Korthals, Sportlicher Leiter der Blau-Weißen. Die treten mittlerweile so stabil in ihren Leistungen auf, dass sie auch solch eine Spiel-Situation erfolgreich meistern.

Noch vor dem Halbzeitpfiff erzielte Lars Dingeldey (38.) den Ausgleich. Der Routinier nahm eine hohe Flanke im Michendorfer Strafraum sicher auf und versenkte den Ball mit straffem Schuss unhaltbar zum 1:1. Schönheits-Fußball sahen die Fans auch in Halbzeit zwei nicht. Aber eben zwei entscheidende Tore des Spitzenreiters. Maximilian Traue (50.) war beim 2:1 zum richtigen Zeitpunkt mit dem Kopf zur Stelle. Die tief stehenden, nur auf Konter lauernden Gastgeber fanden daraufhin keine passende Antwort mehr und hatten kaum noch eigene Möglichkeiten. Clever nutzten dann die Blau-Weißen eine weitere Torchance. Marvin Ghaddar lief auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und passte präzise auf Silvan Küter (66.), der zur rechten Zeit am rechten Fleck war und perfekt einschoss. Der Torschütze zog mit seinem sechsten Saisontor wieder mit Dingeldey gleich.

"Insgesamt war es ein sogenannter Arbeitssieg, den die Männer da mit nach Hause gebracht haben", formulierte es Team-Managerin Mareike Heilemann. Allein die Fakten zählen. Und die haben es in sich: Zwölf Spiele, elf Siege und ein Unentschieden. Eine imposante Bilanz. Doch die nächste Herausforderung steht bevor. Am Wochenende erwartet die Fußballfans ein echtes Liga-Spitzenspiel auf dem Waldsportplatz in Petershagen, wenn die Blau-Weißen auf Chemie Premnitz treffen. Dann heißt es Erster gegen Dritter. Ein weiterer wahrer Leistungstest. "Wir könnten noch mehr Historisches schaffen", blickt Sedlak voraus. "Wir wollen bis zur Winterpause kein Spiel verlieren. Es gilt also volle Konzentration."