Herbe Pleite beendet Kanitz-Ära

Jürgen Kern

Wriezen (MOZ) Schönow. Diesen Auftritt beim Schönower SV hätten sich die Landesklasse-Fußballer von Blau-Weiß Wriezen sicherlich gern erspart: Die neuerliche 1:5-Pleite und die anhaltende Negativserie kostete nicht nur wichtige Punkte, sondern Steven Kanitz auch den Trainerposten.

Diese erneute Pleite, auch die Höhe der Schlappe, war für Übungsleiter Steven Kanitz eine Niederlage zu viel. Der Klub beendete am Dienstagabend die Ära von Steven Kanitz als Cheftrainer mitten im Abstiegskampf steckenden Landesklasse-Fußballer. Nach anderthalb Jahren mit einigen Höhen und Tiefen hat der Vorstand Steven Kanitz nun von seinen Aufgaben entbunden. "Das ist keine einseitige Schuldzuweisung an Steven. Aber wir mussten die Reißleine ziehen", betonte Wriezens sportlicher Leiter Christian Wegner. Dennoch ist aus Sicht des Vorstandes das jetzige Vorgehen alternativlos, da die Resultate der vergangenen Wochen nicht auf ein Ende der sportlichen Misere hoffen lassen. "Wir sagen Dankeschön, wünschen Steven zunächst einmal alles Gute" so Wegner.

Bis zur Winterpause werden nun eben Christian Wegner und Michel Leue die sportlichen Geschicke der Mannschaft in die Hände nehmen. Parallel wird der Vorstand sich nach einem neuen Übungsleiter umschauen, der die Mannschaft dann mit Wintervorbereitung in ruhige Fahrwasser bringen soll.

Zum Spiel in Schönow: Bereits in der zweiten Minute passierte es: Schönows Abozaar Hassanzada unterband durch geschicktes Pressing die Vorwärtsbewegung der Gäste. Das Spielgerät landete bei Dariusz Szmulski und mit dem 1:0 war die frühe Führung der Heimelf perfekt. Schönow blieb zwar am Drücker, offenbarte allerdings erneut sorglose Unentschlossenheit in der Abwehrreihe. So auch, als Sebastian Koch statt des Ball sden Gegner erwischte - Strafstoß, die einzig richtige Entscheidung des Unparteiischen Niklas Wiese. Für Wriezens Waldemar Zeiser kein Problem - souverän erzielte der Mittelfeldakteur den 1:1-Ausgleich(8.).

In der Folgezeit standen die Platzherren nach dem Patzer dann sicher im Deckungsverband. Bei den Gästen war in dieser Phase ein brauchbarer Spielaufbau zu erkennen, aber auch, warum sie die wenigsten Tore der Landesklasse Nord bisher auf ihrem Konto haben. Schönow verstand es dagegen, mit flotten Kombinationen das Spiel zu beleben. Und so produzierten die Gastgeber das wohl schönste Tor der Partie. Wojciech Szczupakiewicz flankte und Szmulski traf per Flugkopfball zum 2:1 (24.). Den beruhigenden 3:1-Pausenstand leitete Szmulski mit seinem langen Pass ein. Diesmal vollendete Szczupakiewicz (33.) und ließ Schlussmann Andreas Elischer nicht den Hauch einer Abwehrmöglichkeit.

Die zweite Hälfte begann mit einem Querschläger von Emil Dabrowski, der stellungssichere Roland Galinski war aber zur Stelle. In der 50. Minute vermochte Daniel Weber eine präzise Eingabe von Christian Heinze nicht zu verwandeln. Aber kurz zuvor hatte sich der sehr agile Nico Purath glänzend durchgesetzt, Hassanzada traf zum zweiten Mal nur den Pfosten.

In der 59. Minute konnte Szmulski nach Freistoß von Bartosz Tatarczuk mit seinem Tor die Vorentscheidung erzwingen. Negativer Höhepunkt (66.) waren leider die zwei Roten Karten für den Wriezener Christian Kamp und den sonst so besonnenen Schönower Dabrowski, nach dem Kopfstoß von Kamp brannten auch ihm die Sicherungen durch. Schönow dominierte aber weiter, vergaben aber Möglichkeiten zum Beispiel durch Szmulski (70.) und den eingewechselten Maik Zachowski (78.). Den 5:1 Endstand (83.) machte schließlich Szczupakiewicz nach Szmulskis Vorarbeit.