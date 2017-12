Startschuss für das neue Waldquartier in Friedenstal

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Auf dem Gelände des ehemaligen Kasinos der sowjetischen Streitkräfte an der Lenastraße sind am Mittwoch die Bagger angerollt. Zunächst wird die sieben Hektar große Fläche zwischen Zepernicker Chaussee/Lenastraße und S-Bahnhof Friedenstal von Bäumen und Sträuchern sowie Hinterlassenschaften aus 25 Jahren beräumt. In der zweiten Januarwoche beginnt der Abriss der auf dem Grundstück befindlichen Ruinen, darunter das einsturzgefährdete ehemalige Kasino. "Störstoffe wie Asbest und Dachpappe werden gesondert entsorgt, der Bauschutt auf die Deponie gebracht und das Holz ins Heizkraftwerk nach Eberswalde", sagt André Rouvel von der gleichnamigen Erd- und Bauschuttrecycling GmbH in der Kreisstadt.

Im Frühjahr, so rechnet Bastian Bördner, Projektleiter der ehret+klein GmbH, eine inhabergeführte Immobilien-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz im bayerischen Starnberg, liegt die Baugenehmigung für den Wohn- und Gewerbepark Friedenstal-Bernau" vor. Mitte des kommenden Jahres soll mit dem Bau der ersten zwei Gebäude begonnen werden. "Uns ist es wichtig, dass wir mit Firmen aus der Region bauen", sagt Bastian Bördner. Entsprechende Kapazitäten frühzeitig zu binden, sei auch gelungen, ist der junge Projektleiter zufrieden.

Das Bauvorhaben umfasst insgesamt sieben Baufelder, die in zwei Phasen realisiert werden. Innerhalb der ersten Phase sollen vier Baukörper mit rund 250 Wohnungen entstehen. 105 davon sind als Eigentumswohnungen geplant, die anderen werden Mietwohnungen. Die Wohnungsgrößen der ersten vier zwei- bis vierstöckigen Häuser mit Klinkerfassaden und großen Glasfenstern liegen zwischen 40 und 100 Quadratmetern.

Fertiggestellt wird das gesamte neue Viertel mit dem Bau weiterer 240 Wohnungen, Handel- und Gewerbeeinrichtungen auf etwa 4500 Quadratmetern Fläche sowie drei integrierten Kinderspielplätzen und einem Sportplatz. In den Augen der Vermarkter von ehret+klein ist das Projekt unter dem Namen "Waldquartier Friedenstal-Bernau" durch die Lage an der S-Bahn-Station mit geringer Entfernung zur Hauptstadt Berlin "ein attraktiver Wohn- und Lebensraum für die preissensible Mittelklasse".