Hoffen auf Teilauszahlung

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Die Frankfurter Sportvereine können nun doch auf einen Teil ihrer beantragten Fördermittel von Seiten der Stadt hoffen. Dies erklärte Rolf Offermann, Vizepräsident des Stadtsportbundes (SSB), am Mittwochabend. Das Geld kann bislang vom Rathaus nicht freigegeben werden, da der Haushalt der Stadt nicht genehmigt wurde und es sich bei den Mitteln um freiwillige Leistungen handelt.

Aus diesem Grund war das Präsidium des SSB am Nachmittag zu einer einstündigen Sitzung mit dem Oberbürgermeister und der Kämmerin zusammen gekommen. "Es wurde besprochen, dass die Kosten, die für die Bewirtschaftung, Pacht oder Betriebskosten von Vereinsobjekten eingesetzt werden, vielleicht gefördert werden können. Allerdings braucht die Kämmerin dafür hieb- und stichfeste Fakten, am besten in Form von Verträgen", sagte Offermann.

Er zeigte sich dankbar für das kurzfristig anberaumte Gespräch, in dem konstruktiv miteinander diskutiert worden sei. "Wir freuen uns über dieses Teilzugeständnis, das möglicherweise eine positive Prüfung nach sie zieht. Es wäre ein Kompromiss zur Teilauszahlung", erklärte der SSB-Vizepräsident.