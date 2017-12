Komische Oper avanciert zum Bestseller

Viola Petersson

Eberswalde (vp) Die halbe Miete ist drin. Sogar mehr noch. Eine Woche nach dem Start des Ticketvorverkaufs für die Saison 2018 hat der Verein Choriner Musiksommer bereits um die 55 Prozent der erwarteten Einnahmen durch Bestellungen generiert, so Geschäftsführer Lars Döbler. Bergeweise "Fanpost" hat die Geschäftsstelle des Vereins nämlich in den vergangenen Tagen erreicht. Mit Kartenwünschen für die 55. Auflage der Klassik-Reihe. Erfreulicherweise sei das Interesse breit gefächert, was für die sehr gute Arbeit von Christoph Drescher, des künstlerischen Leiters, spreche. Denn mit seiner Programmgestaltung hat er offenbar den Geschmack weiter Hörerkreise getroffen. Auch die neuen Formate kämen gut an.

Gleichwohl gebe es natürlich echte Zugnummern. Als "Bestseller", als Renner, erweisen sich die Veranstaltungen am 7. und am 14. Juli. Zunächst gastiert das Orchester der Komischen Oper Berlin im Barnim - mit dem erst 16-jährigen Geiger Daniel Lozakovich, der als "Jahrhunderttalent" gilt. Der junge Schwede hat bereits einen Deutsche-Grammophon-Vertrag in der Tasche. In Chorin spielt er Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur op. 35. Im Kirchenschiff sind für dieses Konzert schon nahezu alle Tickets vergriffen. Ähnlich stark nachgefragt ist das Programm "Krieg und Frieden" mit Filmmusiken, das das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) eine Woche später präsentiert. Am Pult Howard Griffiths, für den dies der vorletzte Auftritt in Chorin ist. Am 19. August gibt der Brite bekanntlich in der Klosterruine als Dirigent seine Abschiedsvorstellung.

Karten hält der Veranstalter auch wieder für Schulklassen und das Jugendmusik-Angebot bereit. Wegen der Ferientermine sei die Wahl 2018 auf die Konzerte des Dresdner Kreuzchores am 30. Juni/1. Juli gefallen, informiert Döbler. Interessierte Schüler oder Klassen können sich mit Blick auf das limitierte Kontingent schon melden.

Das Gros der Karten werde zwar nach wie vor über die Geschäftsstelle verkauft. Trotzdem empfiehlt Lars Döbler Musikliebhabern die Online-Buchung, die - so der Vorteil - eine platzgenaue Bestellung ermöglicht. Unterdessen hat der Verein für die kommende Saison auch einen Mietvertrag von der Gemeinde bzw. dem Amt Britz-Chorin-Oderberg erhalten. "Den prüfen wir jetzt", so der Geschäftsführer.

Tickets und Gutscheine: www.choriner-musiksommer.de