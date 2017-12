Straße zu verschenken

Oliver Schwers

Gramzow/Meichow (MOZ) Heftige Verwirrung hat ein Geschenk ausgelöst: Der Landkreis will den Gemeinden Oberuckersee und Gramzow eine Kreisstraße überreichen. Kostenlos. Doch der nur 130 Meter lange Abschnitt macht in Gramzow größten Ärger.

Eigentlich war alles schon in Tüten und Papier: Die unsanierte Kreisstraße zwischen dem sogenannten Bunten Wegweiser im Wald bei Warnitz und dem kleinen Flecken Koboltenhof bei Meichow sollte zur Gemeindestraße abgestuft und damit von den beiden Dörfern künftig selbst bewirtschaftet werden. Die uralte Kopftsteinpflaster-Verbindung zwischen den Orten wird kaum noch genutzt und ist außerordentlich schlecht befahrbar.

Der Landkreis durfte sie nicht wie geplant sanieren. Eine Klage von Naturschutzverbänden machte dem Ausbau der rund 3,5 Kilometer langen Verbindung ein jähes Ende, weil sie quer durch eine Kernzone des Biosphärenreservats führt. Vorausgegangen war ein ewiger Streit um Frösche, Kriechtiere und geschützte Arten. Der Kreis musste rund 400 000 Euro für Voruntersuchungen ausgeben, ohne zu wissen, ob er danach bauen durfte. Also lenkte die Behörde auf Veranlassung des Landrats ein und kapitulierte.

Wie aber den Raum Gramzow und Warnitz besser ans Straßennetz anschließen? Die Planer kamen auf eine andere Strecke und ließen die Verbindung von Gramzow über Blankenburg und Neuhof nach Warnitz herrichten. Dazu stellte der Kreis in einer bisher einmaligen Aktion 600 000 Euro für diese Gemeindestraße zur Verfügung. Der fertige Abschnitt wird gerade heute feierlich eingeweiht.

"Wir haben also alles getan, um Gramzow und Warnitz von verschiedenen Seiten zu erschließen", so Petra Schwanke vom Kreisbauamt. "Keine einfache Geschichte." Es gab auch Gegenwehr von Bürgern. Nun ist diese Verbindung. Und weil die alte Kreisstraße zwischen dem bunten Wegweiser und Koboltenhof am besten der Natur überlassen werden soll, folgt nun die Abstufung zur Gemeindestraße. "Sie kann als Kreisstraße nicht mehr genutzt werden", so Petra Schwanke. Die Gemeinde Oberuckersee, zu der Warnitz gehört, stimmte der Übernahme von 3,4 Kilometern auf ihrem Territorium zu. Doch plötzlich meuterte die Gramzower Gemeindevertretung. Mehrheitlich weigerten sich die Abgeordneten, die verbleibenden 130 Meter bis Koboltenhof zu übernehmen.

Petra Schwanke musste sich nach dieser Information am Schreibtisch festhalten, hatte sie sich doch persönlich für diese Lösung eingesetzt. Auch sonst hat der Raum Gramzow beim aktuellen Straßenbau deutlich von kreislichen Fördermitteln profitiert. Nun das. Also fuhr sie zur nächsten Gemeindevertretersitzung, erläuterte die Zusammenhänge und musste sich sogar heftige Töne anhören. "Eine Straße, die älter als zwölf Jahre ist, ist nicht übergebbar", so der Abgeordnete und Amtsausschussvorsitzende Horst Herrmann. "Eine Frechheit, dass wir nochmal abstimmen sollen", so Karl Scholz. Amtsdirektor Reiner Schulz hielt dagegen: Es sei nicht angebracht, in dieser Form gegen den Landkreis Stimmung zu machen. Der Kreis könne ohnehin selbst entscheiden, wie es im Falle von Zichow geschehen ist. Unterstützung erhielt er von Bürgermeister Uwe Koch.

Am Ende ließ sich die Gemeindevertretung umstimmen. Die Abgeordneten hoben den alten Beschluss auf und sind jetzt um 130 Meter Gemeindestraße reicher.