Startklar für Winterdienst

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Einsatzpläne sind geschrieben, die Läger gefüllt, die Räum- und Streufahrzeuge überprüft. Der städtische Bauhof ist gerüstet für den Winterdienst. "Wir sind startklar", versichert Leiterin Katrin Heidenfelder.

Die Männer und Frauen des Bauhofes müssen früh aufstehen. Sehr früh. Sogar noch früher als im Vorjahr. Denn: Die morgendliche Schicht beginnt im Winter 2017/18 bereits um 3.15 Uhr - und damit eine Dreiviertelstunde eher als bislang. "Wir hoffen, die Busflotte der Barnimer Busgesellschaft damit zu unterstützen", so Katrin Heidenfelder. Denn gerade die BBG hatte im vorigen Winter in den Morgenstunden Probleme auf den ersten Touren.

Neben dem zeitigeren Dienstbeginn gibt es laut Heidenfelder eine weitere Neuerung im Winterdienst 2017/18. "Wir haben einen neuen Wetterdienst gebunden, mit dem wir kooperieren", so die Amtsleiterin. Vom Wechsel zur Meteo-Group verspricht sie sich noch präzisere Vorhersagen und damit letztlich weniger Rufbereitschaften an den Wochenenden sowie Feiertagen.

Um die etwa 110 Kilometer Straßen in Eberswalde von Schnee und Eis zu befreien und in einen befahrbaren Zustand zu versetzen, wirft der Bauhof sozusagen fast seine gesamte Mannschaft an die Winter-Front. Vier Einsatzleiter, acht Fahrer sowie 44 Einsatzkräfte stehen für den Schichtdienst bereit, so Katrin Heidenfelder. An Technik werden vier Räum- und Streufahrzeuge, ein Radlader, sieben Traktoren bzw. Kehrmaschinen mit Schneepflug oder -besen und Streuer sowie elf Transporter aufgeboten. Auch das Materiallager sei längst aufgefüllt worden. 240 Tonnen Streusalz, 48 Tonnen Salz für Soleanlagen, 235 Tonnen Kies sowie 550 Kilogramm Granulat liegen am Wurzelberg bereit.

Die Bauhoftruppe kümmert sich aber nicht nur um die Fahrbahnen, sondern - entsprechend Straßenreinigungssatzung - auch um Geh- und Radwege, 20 Treppen und 20 Brücken in der Stadt sowie 151 Bushaltestellen. Lediglich die Ortsdurchfahrten der dörflichen Ortsteile, also von Sommerfelde, Tornow und Spechthausen, werden durch den Landesbetrieb Straßenwesen beräumt - auf Kosten der Stadt. Ansonsten werde der Kampf gegen Glätte komplett in Eigenregie aufgenommen. "Womit wir eben auch die ganzjährige Beschäftigung unserer Mitarbeiter sichern", wie die Amtsleiterin betont.

Der Einsatz der Winterdienstkräfte erfolgt wie in den Vorjahren nach einer Prioritätenliste. "Bundes- und Landesstraße zuerst. Ebenso die Straßen der Buslinien und Zufahrten zu den Krankenhäusern sowie zur Feuerwehr", so Heidenfelder. "Der überörtliche Verkehr hat Vorrang." Weshalb es bei extremem und anhaltendem Schneefall passieren könne, dass der Winterdienst fast pausenlos auf den Bundesstraßen unterwegs ist und Anliegerstraßen gar nicht oder erst sehr spät erreicht, wirbt die Amtsleiterin schon mal um Verständnis. Gleichzeitig verweist sie erneut auf bereits erwähnte Straßenreinigungssatzung. Dort können Grundstücksbesitzer nachlesen, in welche Kategorie ihre Straße fällt. In der Reinigungszone II und IV sind die Anlieger nämlich selbst für den Winterdienst (Straße und Geh-/Radweg) zuständig. Zur Zone II gehört beispielsweise die Lindenstraße, zur Zone IV zählen beispielsweise die Straßen in der Clara-Zetkin-Siedlung.

Sollte der Winter wie in den Vorjahren vergleichsweise mild ausfallen, halten die Mitarbeiter des Bauhofes freilich keine Winterruhe. "Dann arbeiten die Kollegen weiter im Baum- und Strauchschnitt", kündigt Heidenfelder an. Wie sich die Truppe überhaupt um die Grünanlagen der Stadt kümmert.

Seit 1996 hat der städtische Baubetriebshof sein Domizil am Wurzelberg. Zu den jüngsten Investitionen dort gehört die energetische Sanierung der "Warmhalle", der Garage für die Fahrzeugtechnik. Zuletzt wurden neue Tore eingebaut.