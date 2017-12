Tierschützer warnen vor Schweinepest

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Der Vorstand des Niederbanimer Tierschutzvereins schlägt Alarm. Anlass ist die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. "Seit Jahren verbreitet sich die Tierseuche in Europa und alle sehen zu. Wir sind besorgt", schildert Frank Ehlert, stellvertretender Vorsitzender des Tierschutzvereins, die Situation.

Ausgangspunkt waren Eingriffe in die Schweinepopolation im Kaukasus. Aufgrund der nicht immer durchgesetzten Präventivmaßannahmen habe sich die Krankheit in einer Eile ausgebreitet, die vorher so nicht angenommen werden konnte. Vor allem durch die Globalisierung habe sich die Seuche, der nicht durch Medikamente oder Impfungen begegnet werden könne, ausbreiten können. Das Vordringen der Erkrankungen über das Baltikum bis nach Polen und Tschechien sei ein Alarmsignal für Deutschland.

"Da vor allem die Schwarzwildpopulation ein Indikationsherd sind, sind vor allem die Jäger und die Landwirte gefordert", gerade in Brandenburg, so Frank Ehlert. Leider seien die bekannten prophylaktischen Maßnahmen nicht ausreichend eingehalten worden. Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest seien auf Handel, Fütterung und Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorbeugemaßnahmen zurückzuführen.

Der Tierschutzverein sieht daher eine Gefahr bei den vorhandenen Schweinebeständen und damit letzten Endes auch in der Versorgung. Die Grunderfordernisse für die Sicherung der Tiergesundheit müssten erfüllt werden, um Massentötungen von Schweinebeständen zu verhindern. Aus diesem Grunde, so der Vorstand des Tierschutzvereins, müsse sofort begonnen werden.

Die Afrikanische Schweinepest ist bislang in Deutschland noch nicht aufgetreten, brach aber 2014 in den östlichen Mitgliedsländern der EU auf, wie es im Internet-Lexikon Wikipedia hierzu heißt. Sie gilt als gefährliche Seuche. Tritt sie auf, wird sie nach der Schweinepestverordnung durch die Veterinärbehörden bekämpft.