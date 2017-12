Lebensabend in der digitalen Welt

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Was bedeutet die neue digitale Welt für die Senioren? Dies war ein Schwerpunktthema beim dritten seniorenpolitischen Forum im Rahmen des Letschiner Lebendigen Adventskalender. Chancen und Gefahren dieses Wandels wurden diskutiert.

Egal ob in der Sparkasse, im Reisebüro oder selbst im familiären Umkreis: Überall wird die Generation, die nicht mehr in den Arbeitsalltag eingebunden ist und so nicht mit den allmählichen Wellen der Digitalisierung mitschwimmt, vor neue Anforderungen gestellt. Und nicht selten werde sie damit überfordert. Darauf machte beim Forum im Kirchsaal des Altenpflegeheimes "Haus Hanna" Volker Adloff aus Hoppegarten aufmerksam. Viele Senioren, die das Internet und den ganzen Handy-Rummel scheuen, werden durch den digitalen Wandel des Alltags ins Abseits gedrängt, so das Mitglied des Kreisseniorenrates. Dieser Umstand müsse viel mehr Aufmerksamkeit bei Politikern, aber auch bei den Entscheidern in Versorgungsunternehmen bekommen. Unterstützung bekam er von Bettina Fortunato. Die Landtagsabgeordnete der Linken stellte sich mit ihrer Kollegin Kristy Augustin von der CDU und Angelika Köster vom Verein "Akademie zweite Lebenshälfte" der Diskussion, zu der der Letschiner Seniorenbeirat eingeladen hatte. Es sei wichtig, dass bei allen Veränderungen auf die Rücksicht genommen wird, die auf analoge Technik angewiesen bleiben wollen oder den Wechsel ins Digitale nicht mehr erfassen können, so Fortunato. Seniorenbeiräte seien eine gute Möglichkeit, korrektiv einzuwirken.

Letschins Bürgermeister Michael Böttcher machte deutlich, dass bei aller nun viel besser möglichen Vernetzung die Nachbarschaftshilfe und das persönliche, direkte Gespräch unter Nachbarn nicht in den Hintergrund treten dürfen. Entwicklungen, wie sie bereits in den dichtbevölkerten Berliner Randgemeinden vorkommen, und die mit dem Begriff "selbstbestimmte Verwahrlosung" bezeichnet werden, seien tatsächlich gefährlich.

Anknüpfend an das Forum vor einem Jahr, wo die differenzierten Interessen vor allem der rüstigeren Rentner im Mittelpunkt standen, wurde deutlich, dass die Weiterbildung gerade auf dem Gebiet der neuen Medien ein Aufgabenfeld von Seniorenarbeit sein müsse. Im Zuge des Förderprojektes des Kreises, mit dem in den nächsten zwei Jahren auch die letzten Loose-Hofer im Oderbruch mit dem schnellen Internet versorgt werden können, wäre auch die ältere Landbevölkerung in der Lage, an den Segnungen der neuen Technik teilzuhaben. Doch müssten, so eine Schlussfolgerung aus der Debatte, dafür auch die potentiellen Nutzer fit gemacht werden. Diese wäre ein gemeinsames Interesse von Senioren aller Altersstufen.In den Schulen, Bibliotheken und Verwaltungen gibt es inzwischen die technischen Voraussetzungen wie elektronische Wandtafeln, mit denen sich die Handhabung von Tablet oder Handy ganz gut erläutern ließe. Lothar Welle aus Prötzel, ebenfalls Mitglied im Kreisseniorenbeirat, berichtete, wie er in seinem Heimatdorf die Seniorenarbeit so organisiert hat, dass sich viele angesprochen fühlten. "Wir haben ältere Mitarbeiter von den Handy-Läden in Strausberg angesprochen, die Verständnis für unser Fragen hatten. Die haben uns gezeigt, wie man am besten die Möglichkeiten des Internets nutzen kann", erzählte er.

Von den Möglichkeiten, geförderte Weiterbildungsveranstaltungen zu organisieren, berichtete Angelika Köster. Der Verein organisiert von neun Standorten aus Bildungsangebote für Senioren. Sie berichtete von der unterschiedlichen Interessenlage der Senioren, von Kraftfahrerstammtischen, die vor allem durch Männer besucht werden und von Sprach- und anderen Kursen, die vor allem durch Frauen genutzt werden. Die Gestaltung solche Angebote, auch für die Schulung in digitalen Medien, richte sich nach der Nachfrage. Das Interesse, mit Hilfe von sozialen Netzwerken in der Familie auf dem Laufenden zu bleiben, die Erinnerungsfotos selbst digitalisieren zu können oder die Medien besser nutzen zu können, wachse auch bei den Senioren ständig.

Evelin Miethke, Vorsitzende des Letschiner Seniorenbeirates, informierte, dass die Bildungsangebote trotz des Auslaufens der geförderten Seniorenakademie aufrecht erhalten werden konnten. So habe es mit dem ADAC Verkehrsteilnehmerschulungen gegeben sowie mit den Landtagsabgeordneten Kristy Augustin, Bettina Fortunato und Simona Koß Vor-Ort-Runden. Themen wie die ärztliche Versorgung auf dem Lande und die Rufbus-Problematik kamen dabei ebenso aufs Tapet wie die Biberschäden im Oderbruch. In Kürze sei eine solche Runde, zu der stets jeder eingeladen ist, in Kiehnwerder geplant. Kristy Augustin betone, wie wichtig solch Austausch für ihre Arbeit in den Landtagsausschüssen sei. Dort könne sie mit konkreten Beispielen argumentieren. Auch die Herausforderungen durch den digitalen Wandel an die Seniorenarbeit wollen beide Politikerinnen thematisieren.