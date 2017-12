Glühwein für das Tierheim

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am Nikolaustag gab es an der Feuerschale im Garten des Restaurants zur Fähre Glühwein von der parteilosen Bürgermeisterkandidatin Birgit Bärmann. Der Erlös komme dem Tierheim Wesendahl zugute, versprach sie: "Es ist bekannt, dass sozial engagierte Vereine größtenteils durch ehrenamtliche Arbeit unterstützt werden. Das Tierheim Wesendahl kümmert sich seit über 20 Jahren um in Not geratene Tiere, und das ist einfach bewundernswert. Wir sollten helfen", schrieb sie in der Einladung.

Doch gab es gleich auch Kritik: Warum sie einen zur Stadt Altlandsberg gehörenden Verein unterstützen wolle, wo es doch auch den Tierschutzverein Strausberg und Umgebung gebe, wurde sie gefragt. "Es handelt sich um den Tierschutzverein Strausberg, Rüdersdorf und Umgebung, der eine Katzenauffangstation in Rüdersdorf betreibt", sagt Birgit Bärmann, "diese Arbeit ist zweifellos ebenfalls sehr verdienstvoll. Aber wir als Stadt Strausberg haben seit Jahren einen Vertrag mit dem Tierheim Wesendahl, das unsere Fundtiere aufnimmt und dessen Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Tierarztbehandlungen kaum gedeckt sind. Auch dort gleicht ehrenamtliches Engagement aus, was an finanziellen Zuwendungen fehlt."

Auf die Förderung Strausberger Vereine angesprochen, sagt Birgit Bärmann, es gebe noch eine Ungleichbehandlung verschiedener Vereine auf Jugend-, Kultur- oder Sportbasis bei der Erhebung von Entgelten für die Nutzung städtischer Einrichtungen. "Das will ich beenden. Für die Vereine soll die Nutzung künftig generell kostenlos sein." Darüber sprach sie auch beim Glühweintrinken am Nikolaustag, während Arno Schulz und Dieter Schäfer 70 Tassen Glühwein ausschenkten. Am Ende klimperten 230 Euro in der Spendenkasse.