Fünfjährige schnuppern Schulluft

Heike Jänicke

Neuenhagen (MOZ) Das war eine Aufregung am Mittwochmorgen. Erst konnten sich Tom, Tino, Kim, Lena, Kira und all die anderen Kinder der großen Gruppe der Kita Neuenhagen über gefüllte Nikolaus-Stiefel freuen. Dann durften sie im Anschluss in der Nachbarschaft Schulluft schnuppern. Die Insel-Grundschule hatte zu einem Tag der offenen Schultür eingeladen.

"Wir folgen damit einer guten Tradition", sagt Schulleiter Michael Dittrich und verweist darauf, dass es diese Veranstaltung bereits seit vier Jahren gibt. Auf dem Schulhof begrüßt er Eltern und Kinder. Sie sind der Einladung gern gefolgt. Schließlich wollen die Väter und Mütter wissen, wo der Nachwuchs schon bald die Schulbank drücken wird. Wenngleich das eine oder andere Kind die Schule zumindest vom Erzählen der Geschwisterkinder kennt.

"Jetzt lassen Sie einmal los", wendet sich Michael Dittrich an die Eltern und bittet sie, ihn zu begleiten. Sie werden sich in der kommenden Stunde das Gebäude anschauen, Fragen stellen und sich vergewissern, dass ihre Schützlinge ab kommenden Schuljahr gut aufgehoben sein werden. Die Kinder hingegen sind auf Ute Schrader, ihre künftige Klassenlehrerin, fixiert. In einer langen Schlange erobern sie das Schulhaus.

Dort, in einem der Klassenzimmer, wartet Gabriele Ukley. Sie ist Mitarbeiterin der Stadt- und Kreisbibliothek "Hans Keilson". Mit der Einrichtung verbindet die Insel-Grundschule seit 2011 eine Partnerschaft. Sie hat eine Geschichte mitgebracht - "Die Olchis feiern Weihnachten". "Wer kennt denn diese Typen?", fragt Gabriele Ukley schmunzelnd in die Runde. Tatsächlich hat der eine oder andere schon etwas von den Regenwürmer rülpsenden Wesen gehört. Aufmerksam lauschen sie der Weihnachtsgeschichte, erfahren vom Rost-Dosen-Mobil und dem praktischen Dreckschleuderer sowie von Stinkerplätzchen aus Kalk und Sägemehl. Am Ende wissen die 16 künftigen Erstklässler und sechs Geschwisterkinder eins ganz genau - so wie die grünen Wesen aus Schmuddelfing wollen sie die Weihnachtszeit nicht verbringen. Stattdessen mit bekannten Weihnachtsliedern, wie sie etwa aus einem der benachbarten Klassenzimmer dringen, und mit leckeren Weihnachtskeksen sowie tollen Geschenken.

Fürs Erste kann Ute Schrader mit Aron, Tino und ihren Mitschülern in spe zufrieden sein. Von ihr gibt es zur Erinnerung an diesen Tag eine kleine Fahne mit dem Maskottchen der Schule "Der Gnabsch". "Die Fahne bringt ihr wieder mit, wenn wir uns wiedersehen", bittet sie die Kinder. Gemeinsam verlassen sie den Raum und steuern den Schulhof an. Dort schmücken sie eine Weihnachtstanne mit allerlei Müll - ganz nach Olchi-Manier.