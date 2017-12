Treplin will nicht nach Lebuser Pfeife tanzen

Ines Weber-Rath

Treplin (MOZ) "Sie können den Lebusern sagen: Wir wollen das nicht!" Mit der Bemerkung hat sich Gemeindevertreter Mike Lipke in der Beratung der Trep-liner Abgeordneten in dieser Woche an die Lebuser Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak gewandt. Die Bemerkung bezog sich auf eine Beschlussvorlage, die den Lebuser Stadtverordneten zu ihrer heutigen Beratung vorliegt. In ihr schlagen drei Stadtverordnete vor, den Lebuser Amtsdirektor mit vorbereitenden Gesprächen zu einer Kooperation oder Fusion mit den Ämtern Odervorland und Seelow-Land zu beauftragen.

Die Trepliner Gemeindevertreter stehen der Idee ablehnend gegenüber. Sie hatten sich einstimmig zum Weg in Richtung einer Amtsgemeinde Oderland bekannt. "Wir tanzen nicht nach der Lebuser Pfeife", erklärte Mike Lipke, der auch der Chef der Trepliner Ortsfeuerwehr ist.

Mit Blick auf den von Iris Frackowiak betonten Grundsatz, im Zuge der Strukturreformen dürfe "keine Gemeinde eines Amtes übrig bleiben", sehen die Trepliner am ehesten die Stadt Lebus selbst gefährdet. Denn neben Treplin orientiert sich auch Podelzig eher in Richtung Seelow denn nach Odervorland. In Reitwein und Zeschdorf stehen die nächsten Beschlüsse noch an.

"Müssen wir als kleinste Amtsgemeinde schon wieder mal für den Fortschritt im Amt Lebus kämpfen?" Die provokante Frage stelle Bürgermeister Joachim Kretschmann mit Blick auf die WAZ-Geschichte. Die Trepliner waren einst Vorreiter auf dem Weg zum Fürstenwalder Wasserverband.