Radfahrer nutzen Schutzstreifen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die umstrittenen Schutzstreifen für Radfahrer entlang der Heegermühler Straße bleiben fürs Erste unangetastet. Der städtische Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hat den Antrag der Bürgerfraktion Eberswalde, die Verkehrsführung zu überdenken, klar abgelehnt.

Nicht einmal die mögliche Übernahme der Schleusen des Finowkanals in öffentliche Hand hat in der Eberswalder Öffentlichkeit kontroversere Debatten ausgelöst. Auch im Ausschuss am Dienstagabend haben sich wieder Gegner und Befürworter der Schutzstreifen für Radfahrer zu Wort gemeldet, die der Landesbetrieb Straßenwesen in Übereinstimmung mit dem Radnutzungskonzept der Barnimer Kreisstadt im Herbst vorigen Jahres zwischen Drehnitz- und Boldtstraße markiert hatte.

Das Ziel der Bürgerfraktion sei es nicht, in der Heegermühler Straße die Uhr zurückzudrehen, hob Frank Banaskiewicz im Ausschuss hervor. Vielmehr solle die Stadtverwaltung beauftragt werden, bis Juni 2018 Varianten darüber vorzulegen, wie pro Fahrtrichtung zwei Fahrspuren inklusive Radweg wiederhergestellt werden könnten. "Die aktuelle Regelung wird weder den Autofahrern noch den Radfahrern gerecht", betonte der Vertreter der Bürgerfraktion im Ausschuss. Der überwiegende Teil der Radfahrer nutze wegen eigener Sicherheitsbedenken nach wie vor den Bürgersteig und durch die Einspurigkeit würden unnötiger Weise Staus verursacht. Um eine bessere Situation für alle Verkehrsteilnehmer zu erreichen, müsse eine bauliche Lösung geschaffen werden.

Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner hielt mit einer Präsentation unter der Überschrift "Faktencheck" dagegen. Das Baudezernat habe an der Heegermühler Straße ein Videosystem eingesetzt, um belastbare Zahlen zu erhalten. Dies sei zum einen vom 19. bis 25. September als Querschnittszählung erfolgt, bei der alle Motorräder, Lastkraftwagen, Busse, Fahrräder und Autos separat erfasst wurden. Zum anderen habe es am 21. September am Knotenpunkt Heegermühler/Drehnitzstraße eine 24-Stunden-Zählung gegeben, bei der es zusätzlich um Fußgänger und um Fahrräder auf Überwegen, also beim Queren der Straße, gegangen sei.

"Die Ergebnisse zeigen, dass die Schutzstreifen sehr wohl von den allermeisten Radfahrern angenommen werden", sagte Anne Fellner. Vom 19. bis 25. September seien alles in allem 2948 Radfahrer auf den Schutzstreifen unterwegs gewesen - 1456 in Richtung Finow und 1492 in Richtung Zentrum. "Im Durchschnitt wurden mehr als 400 Radfahrer pro Tag gezählt", betonte die Dezernentin. Der Eindruck, dass die veränderte Verkehrsführung akzeptiert werde, habe sich bei der 24-Stunden-Zählung bestätigt. Am 21. September seien in der Spitzenstunde zwischen 14.55 und 15.55 Uhr 48 Radfahrer auf den Schutzstreifen und 18 auf den Gehwegen registriert worden. "Damit haben 73 Prozent der Radler korrekt den Schutzstreifen und 27 Prozent entgegen der Straßenverkehrsordnung die Gehwege genutzt", sagte sie.

Bereits in der Einwohnerfragestunde hatte Gerd Markmann, einer der Sprecher der Bürgerinitiative "Radwege in Eberswalde", "sichere und komfortable Radwege" in der Stadt angemahnt. Die Schutzstreifen entlang der Heegermühler Straße seien weder sicher noch komfortabel, sondern eine Gefahr und Behinderung für alle Verkehrsteilnehmer. "Der hier fabrizierte Murks muss schleunigst rückgängig gemacht werden", forderte Gerd Markmann. Daher werde die Bürgerinitiative ihre Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren fortsetzen.

Hingegen begrüßt die jüngst in Eberswalde gegründete Arbeitsgemeinschaft Rad, die von Tino Kotte im Ausschuss vorgestellt wurde, die veränderte Verkehrsführung auf der Heegermühler Straße. Auslöser für den Zusammenschluss der unterschiedlichsten Akteure, zum Beispiel vom Verkehrsclub vom Nabu und von Greenpeace, sei gerade der Gegenwind gewesen, den das Einrichten der Schutzstreifen erzeugt habe. "Wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist und erst mit der Herstellung der Kreuzungsbereiche komplett wird, die für mehr verkehrliche Klarheit sorgen dürfte", sagte Tino Kotte für die AG Rad.

Dem Landesbetrieb läge inzwischen die Planung der betreffenden Knotenpunkte vor, betonte die Baudezernentin. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass jetzt wie zugesagt Planung und Ausführung der Schutzstreifen extern überprüft werden könnten.