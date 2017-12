Wer wird der Frankfurter 2017?

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie begleiten krebskranke Menschen im Klinikum, engagieren sich für Bedürftige, begeistern Kinder für Sport oder Musik, organisieren die Vorbereitungen für ein Dorfjubiläum oder die lokale Ortsgruppe einer Bürgerinitiative. Auf dem roten Sessel des Stadtboten nehmen das ganze Jahr über Frankfurter Platz, die sich ehrenamtlich einbringen oder in anderer Form bemerkenswerte Tätigkeiten ausüben. Den besten, beliebtesten oder beeindruckensten dieser Oderstädter wollen wir jetzt als Frankfurter des Jahres auszeichnen. Auf den Sieger bzw. die Siegerin wartet ein roter Sessel von Möbel Boss.

Um unseren Lesern die Abstimmung zu erleichtern, hat die Redaktion des Stadtboten aus allen vorgestellten Frankfurtern dieses Jahres zwölf ausgewählt. Die Altersangaben der hier Vorgestellten können von den tatsächlichen abweichen, da die Veröffentlichung der Originaltexte unterschiedlich lange zurückliegt.

Frankfurter des Jahres wird derjenige mit den meisten Leserstimmen. Schreiben Sie dazu bitte den Namen Ihres Favoriten der auf dieser Seite vorgestellten Menschen auf und senden Sie diesen bis zum 17. Dezember per E-Mail an frankfurt-red@moz.de oder per Post an den Frankfurter Stadtboten, Paul-Feldner-Straße 13, 15230 Frankfurt.