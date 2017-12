Poty will echtes Festival werden

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Schwedter Jugendfestival Poty soll 2018 erstmals als zweitägiges Festival stattfinden. Das Organisationsteam von den Jugendklubs Karthaus und Külz hat am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass das Festival am 29. und 30. Juni 2018 auf dem Gelände der Waldsportanlage geplant ist. Die Hamburger Band "Swiss und Die Anderen" steht bereits als ein Act auf der Bühne fest. Die Verhandlungen mit weiteren Bands und die Organisation der Übernachtungsmöglichkeit mit Zelten seien noch in Arbeit.

Das Festival "Passion of the Young" geht 2018 in sein 5. Jahr. Von vielen Seiten wird nach vier Jahren erwartet, dass die Veranstaltung eine deutliche Entwicklung nach vorn nimmt. Die Stadt Schwedt und Hauptsponsor PCK Raffinerie fördern das Festival zusammen mit50 000 Euro.

Die bisherigen Besucherzahlen blieben mit zuletzt 762 Gästen aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. "Wir haben mit der Auswahl der fünf Bands 2017 schon den Nerv der Schwedter getroffen und als ,Von wegen Lisbeth' als Hauptact auftrat, herrschte gute Stimmung unter den vorwiegend jugendlichen Gästen, auch bei der Aftershowparty mit zwei DJ", sagt Lydia Reimann, neue Chefin des Poty-Organisationsteams, "aber natürlich wollen wir besser werden und mehr Besucher anlocken." Bisher krankte das Festival an zu wenig Werbung in der Region und vor allem an der fehlenden Übernachtung, die für Festivals eigentlich Usus ist.

Das Organisationsteam hat sich nicht nur neu aufgestellt und verstärkt, unter anderem ist die Musikplattform Ambulant betreute Musiker (ABM) von Olli Küchler mit am Start. Geplant sind auch monatliche Warm-up-Partys in Jugendklubs der ganzen Uckermark, die für das Festival werben und die Jugendlichen mit der Musik der Bands bekannt machen soll. Mit zwei mit 500 Euro dotierten Wildcards bietet Poty auch deutschen und polnischen Bands aus der Region die Chance für einen Auftritt auf dem Festival.

Ab sofort verkauft der Karthausklub Weihnachtsgutscheine für das Zwei-Tages-Ticket zum Vorzugspreis von 20 Euro. Schüler der drei weiterführenden Schulen von Schwedt können sich in einer Arbeitsgemeinschaft Poty beteiligen, die an der Festivalorganisation beteiligt ist.

Die erste Warm-up-Party zum Poty-Festival 2018 findet bereits am 16. Dezember 2017 im Karthausklub statt. Ab 19 Uhr treten dort COS aus Schwedt und Uhonia aus Templin auf.