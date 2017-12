Symbolischer Start für neue Klinik

Neustart im Komplex Wilhelmshöhe in Buckow als künftige Psychosomatische Klinik: Ist-Zustand der Zimmer im Erich-Andler-Haus, der in den Achtziger Jahren als Ergänzungsbau zum eigentlichen Haus Wilhelmshöhe (Baujahr 1902) errichtet wurde, 6.12.2017 © Foto: Thomas Berger

Buckow (MOZ) Jahrelang haben das einstige Hotel Wilhelmshöhe und das benachbarte Erich-Andler-Haus im Dörnröschenschlaf gelegen. Das ist nun vorbei: Am Mittwochvormittag erfolgte der (noch symbolische) Startschuss für die Psychosomatische Fachklinik, die an dieser Stelle entsteht.

Es ist Nikolaus. Und Klinikleiterin Katja Wolle gibt sich optimistisch: "Unser Wunsch wäre, schon in genau einem Jahr vor die ersten Patientenzimmer einen kleinen Nikolausstiefel stellen zu können." Nur um einen Satz später hinterherzuschicken, dass diese Zeitschiene ehrgeizig sei. Die Feinplanung geht jetzt erst los, die Arbeiten werden wohl im späten Frühjahr starten, manche Details lassen sich momentan noch nicht überblicken.

Nicht ohne Grund fand die Auftaktrunde in Anwesenheit von Landrat Gernot Schmidt, Bürgermeister Thiemo Seelig, Amtsdirektor Marco Böttche, Sabine Pohl von der Naturparkverwaltung, Vorstandsmitgliedern der LAG Märkische Seen, Vertretern des Nachbarn Reha-Klinik, des Kneippvereins und weiteren Gästen unmittelbar nebenan im Therapiezentrum Buckow statt. Denn dieses ist in das Gesamtprojekt Klinik eingebunden. Die Betreiber Hagen Schmidt und Corinna Jacobi haben das Haus verkauft: "Wir bleiben aber als eigenständige Einrichtung in bewährter Weise bestehen", wie Schmidt auf MOZ-Nachfrage betonte. Dennoch gibt es mit dem Verbund Synergieeffekte, auf die auch Katja Wolle verwies.

Das Miteinander in Buckow zu stärken, neue Netzwerke zu knüpfen und bestehende auszubauen, ist der selbst gesteckte Anspruch - und Katja Wolle, nicht ohne Grund wegen ihrer Erfahrungen seinerzeit bei Aufbau und Leitung der Mutter-Kind-Klinik auf Vermittlung des Projektentwicklers quart AG als federführende Person ins Boot geholt, kennt sich bestens mit Akteuren und lokalen Bedingungen aus. "Ohne Netzwerk wird es nicht gehen", bekräftigte sie - und rief die Buckower nachdrücklich auf: "Wen Sie zusätzliche Ideen haben, was bei uns noch reinpassen könnte, teilen Sie es uns gerne mit." Das Konzept ist kein Korsett, sondern noch bewusst sehr offen gehalten.

Grüße von Investor Joachim Magin, der krankheitsbedingt kurzfristig verhindert war, überbrachte Volker Bertleff, Leiter Therapien in der Psychosomatischen Fachklinik Sonneneck, unter dem Dach der Raphael Medical Group (Großbritannien) gewissermaßen die schon bestehende "Schwestereinrichtung" des künftigen Buckower Betriebs in Badenweiler. Buckow, das sei Magin gleich bei dessen ersten Besuch in der Märkischen Schweiz aufgefallen, "ist ein Ort der Harmonie, von Natur und Kultur, dem sozialen Gefüge - da steckt viel Heilsames drin".

Unter anderem dem bisher oft vernachlässigten Thema Lehrergesundheit wolle man sich widmen, kündigte derweil Katja Wolle an: "Schon im März/April soll es da erste Wochenendseminare geben." Wo eben das schon bestehende Therapiezentrum mit seinen Möglichkeiten zum Tragen kommt.

Was die Klinik direkt betrifft, wird mit Sanierung und Umbauten zunächst im Erich-Andler-Haus losgelegt. Das Bettenhaus, als Ergänzungsbau zum von 1902 stammenden Hauptgebäude des schlossartigen Haus Wilhelmshöhe in den Achtzigerjahren errichtet, präsentiert sich derzeit im Zustand von vor knapp 18 Jahren - zum 31. Januar 2000 hatte das Tagungs- und Seminarhotel in kirchlicher Trägerschaft seinen Betrieb eingestellt. In den Räumen, in die die Auftakt-Gäste bei einem Rundgang auf eigene Gefahr einen Blick werfen konnte, steht teilweise noch das Mobiliar aus dieser früheren Ära. Nicht mehr lange. Das erfahrene Büro Seidel aus Neuenhagen ist der Partner in Planungsfragen. Und parallel zu allem anderen beginne man bereits mit der Suche nach künftigen Mitarbeitern, erklärt Bertleff: "In der heutigen Zeit ist es ja nicht ganz einfach, gutes Fachpersonal zu finden." Bei mindestens 30 Kräften werde die Personalstärke in der ersten Phase des Klinikbetriebes liegen.

Das 8000 Quadratmeter große Grundstück bietet im Bestand der beiden Altgebäude Kapazität für zusammen 80 Betten. Nochmals 40 könnten später bei einem ergänzenden Neubau dazukommen, verrät der fernere Zukunftsblick. Generell, liegt Katja Wolle und Vorstand Thomas Mix von der quart AG am Herzen, ist die dann dritte Fachklinik elementare Voraussetzung für den Heilbad-Titel, den Buckow anstrebt.