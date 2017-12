"Ich mag es bunt"

Es blinkt und glitzert und strahlt: Das Weihnachtshaus in der Reichenower Dorfstraße. Was vor 20 Jahren mit einem Fensterbild begann, ist mittlerweile zu einer Mammutaufgabe geworden. An vier Wochenenden verlegt Besitzer Gerald Kramm fast 150 Meter Lichts © Foto: MOZ/Nadja Voigt

Nadja Voigt

Reichenow (MOZ) Jetzt beginnt die vom Schriftstellerehepaar Hildegard und Siegfried Schumacher beschriebene "Bratapfelzeit" - die Zeit vor dem Fest. Im Advent besuchen die MOZ-Redakteure Menschen aus der Region und schreiben deren Weihnachtsgeschichten auf: Heute Gerald Kramm und Monika Stamm.

"Ich mag´s bunt", gibt Gerald Kramm unumwunden zu. Sein gesamtes Haus erstrahlt seit dem Wochenende: Der Gartenzaun, Giebel, Dach und Wände sind mit Lichterketten und -schläuchen geschmückt, es blinkt in den Fenstern und im Vorgarten leuchten Rentiere mit dem Weihnachtsmann, Pinguinen und Schneemännern um die Wette.

1996 hat alles mit einem Fensterbild begonnen, erinnert sich der Reichenower, dessen Haus die ganze Dorfmitte erleuchtet. "Jedes Jahr ist etwas Neues dazu gekommen. So, wie es jetzt ist, mache ich es seit sechs Jahren", sagt der 53-Jährige. Nach dem Reformationstag fängt er mit dem Schmücken an. Bis zum ersten Advent muss schließlich alles fertig sein. "Los geht es mit den Lichtschläuchen", zählt Gerald Kramm auf. Fast 150 Meter davon verlegt er rund ums Haus. Als nächstes sind die kleineren Ketten dran. "Die müssen verlegt sein, bevor es richtig kalt wird", sagt der Fachmann. "Sonst laufen sie Gefahr, zu brechen." Überhaupt ist die neue Technik nicht für die Ewigkeit ausgelegt - Gerald Kramm ärgert sich, wie oft er etwas wegschmeißen muss. Die aufblasbaren Figuren im Vorgarten werden nur am Wochenende rausgestellt - sie sind zu empfindlich gegenüber Nässe und Wind. Dafür können sich dann noch mehr Besucher an ihnen erfreuen. Und davon gibt es reichlich. "Vor allem Kinder kommen und gucken", sagt Gerald Kramms Schwager Karl-Heinz Spitzer. Er wohnt im selben Haus und teilt die selbe Leidenschaft. "Von mir aus könnte es das ganze Jahr so bunt sein", sagt er lachend.

"Ich finde es schön", sagt auch Kramms Lebensgefährtin Monika Stamm. Und sie freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen, die sie bekommen. "Viele Leute drehen auch eine Ehrenrunde ums Haus", hat sie schon oft beobachtet. Zwischen 16.30 und 22 Uhr kann man das Lichterspektakel in Reichenow betrachten.

Den aufblasbaren Eisberg mit den Pinguinen hat Gerald Kramm als letztes angeschafft. Eine weitere Figur hat er noch im Auge. "Aber dann ist Schluss, wir haben nur noch an dem einen Giebel Platz", lacht Kramm. Im Internet informiert sich der Reichenower über die aktuellen Trends. Und guckt auch gerne bei anderen über den Gartenzauns. So zum Beispiel bei Familie Wegner am Dorfeingang. "Die haben in den vergangenen Jahren auch ganz schön nachgerüstet", stellt Gerald Kramm fest.

Bis in acht Meter Höhe klettert Gerald Kramm, um seine leuchtende Weihnachtsdekoration anzubringen. Und nimmt auch das Mehr auf der Stromrechnung in Kauf. "Ich rechne das aufs Jahr runter", sagt er und winkt ab. Jeder habe eben einen anderes Hobby, lacht der beim City Brief Boten in Strausberg angestellte Sortierer. Alle 22 Fenster rund um das Haus sind geschmückt und erleuchtet. Sogar die beiden Autos im Carport erstrahlen in weihnachtlichem Licht. "Ich freu mich einfach, wenn die Leute abbremsen, gucken und sich freuen", sagt Gerald Kramm. Noch bis Weihnachten bleibt dazu Gelegenheit.