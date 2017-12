Entwicklungskonzept für Wulkows Schlosspark

Ines Weber-Rath

Wulkow b Booßen (MOZ) Booßen (ir) Sturmtief "Xavier" hat im Wulkower Schlosspark eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Umgestürzte Bäume und abgerissene Äste waren seine Hinterlassenschaft. In der Lebuser Amtsverwaltung sah man zudem die Gefahr, dass später noch weitere Äste herunter kommen könnten - und sperrte den Park.

"Wir haben die Sturmschäden noch nicht beseitigen lassen, um den Bürgern kein falsches Sicherheitsgefühl zu vermitteln", sagt Melanie Reich aus dem Lebuser Ordnungsamt. Die Verwaltung hat einen Baumsachverständigen beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Danach solle entschieden werden, "welche Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht nötig sind", so Melanie Reich.

Wie groß das Interesse der Wulkower an ihrem Park ist, zeigte wenig später eine Beratung des Ortsbeirates, in der es um die Zukunft des denkmalgeschützten Areals am maroden Schloss ging. In ihr legte der Frankfurter Landschaftsarchitekt Andreas Kittner vor vielen Gästen erste Ergebnisse seiner Recherchen für ein Park-Entwicklungskonzept dar.

Ziel sei es, den ursprünglichen Park so weit es geht nachzuempfinden, so Kittner. Die Basis ist dünn. Ein Messtischblatt in Form einer Mini-Zeichnung sei die einzige existierende Ansicht vom ab 1863 angelegten Schlosspark, berichtet der Landschaftsarchitekt. In den 30er Jahren war der Park noch einmal umgestaltet, seitdem kaum noch gepflegt worden.

Kittner hat begonnen, die alten, zum Teil kaum noch erkennbaren Wege und Sichtachsen aufzuspüren. Die zwei Hauptachsen sind heute teils nur noch Trampelpfade. Parallel dazu wird der Baumbestand daraufhin untersucht, "was alt und gesund ist und was da nicht hin gehört", so der Planer. Er will vorschlagen, welche Bäume im Park gepflanzt werden sollten.