Mit Erdbeermus in die nächste Runde

Julia Lehmann

Chorin (MOZ) Wo sich junge Menschen im Kochen messen, ist der Energieversorger EWE nicht weit. Derzeit wird wieder der Kochpokal ausgetragen. Am Mittwoch trafen im Halbfinale Schulen aus Strausberg, Blumberg und Prenzlau aufeinander. Unter anderem Erdbeermus führte zum Sieg.

Kochen. Weil essen so zentral in jedermanns Leben ist, spielt in so vielen Situationen auch das Kochen eine elementare Rolle. Für viele ist es Hobby, für etliche Beruf. Es ist zum anerkannten Handwerk geworden, ja für manch einen zur Kunst. Beim EWE-Kochpokal messen sich auch in diesem Jahr wieder Schüler anhand eines Drei-Gänge-Menüs. Ausgetragen im Hotel "Haus Chorin" waren am Mittwoch Schüler des Docemus-Campus' Blumberg, der Max-Lindow-Schule Prenzlau und der Lise-Meitner-Oberschule Strausberg (Märkisch-Oderland) gegeneinander angetreten. In 120 Minuten galt es eine Gemüsesuppe, ein Kartoffelgericht zum Hauptgang sowie eine kalte Süßspeise als Dessert passend zum Motto "Auf Fontanes Spuren" zu zaubern. Fast alle waren vor der Zeit fertig.

Zwei Gruppen waren zum selben Rechercheergebnis gekommen: Theodor Fontane? Da müssen Birnen eine Rolle spielen. In dem Gedichtklassiker des Poeten "Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland" beschreibt er ausführlich einen Birnenbaum im Hof des Herren. Bei der Docemus-Schule durchzog die Frucht das gesamte Menü. Die Strausberger Schüler hatten sich eher auf den Barnim konzentriert - und auf ein typisches Produkt der Region: die Eberswalder Bratwurst. Denn Fontane soll einst auch durch den Barnim gereist sein. Für den Sieg reichten diese Kreationen dann allerdings nicht.

Mit 89 von 110 möglichen Punkten gewann die Prenzlauer Max-Lindow-Schule. Nach den Winterferien geht es weiter. Dann treffen die Schüler im Finale auf die anderen beiden Siegergruppen aus den Wettbewerben B und C, die wie alle Teams aus dem ostbrandenburger Raum kommen. Auf Platz zwei landete mit 80 Punkten die Docemus-Privatschule. Das Schlusslicht dieser Runde bildete mit 70 Punkten die Lise-Meitner Oberschule.

Die Jury bildeten Brigitte Lehmann vom Verband der Köche, Stefan Kran, EWE-Geschäftskundenberater, und Detlef Timme, Küchenchef und Leiter des Hotels "Haus Chorin". Bei der Bewertung der Menüs war auf Warenauswahl, Kreativität und Präsentation geachtet worden. Ihm habe aber auch die Präsentation gefallen, denn die Prenzlauer haben sogar ein Gedicht vorgetragen, sagte Detlef Timme. "Tolles Dessert - und mit so viel Ruhe eingefüllt", lobte Brigitte Lehmann. Das Jurorenteam hielt zum Ende noch ein paar Tipps für das Finale bereit. Denn die Teams müssen zwar dasselbe Menü nochmal kochen, sie dürfen aber einzelne Zutaten austauschen. "Das Kartoffelgratin hätte länger garen können", empfahl Timme. Das Dessert, ein Erdbeermus, lobte die Jury für seine Konsistenz.

Für den regionalen Energiedienstleister EWE ist die Austragung des Kochpokals jedes Jahr eine werbereiche Aktion. Das erklärte Ziel lautet, Jugendliche der Klassen sieben bis zehn "für den bewussten und nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und Energie zu sensibilisieren". Es geht aber noch weiter: "Auch wir brauchen Azubis", sagte Brigitte Jeschke, zuständig für die Bildungskommunikation bei EWE in Brandenburg. Sie hoffe, dass die Schüler später bei der Wahl eines Berufs wieder an das Unternehmen denken. Das Thema Bildung schwebe über der gesamten Veranstaltung. Die Wettbewerbssituation soll aber auch Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kreativität und Zeitmanagement trainieren. Für die Unternehmen aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, die ihr Haus an diesen Tagen öffnen, sollen sich ähnliche Synergieeffekte ergeben.

Die kann Detlef Timme vom Hotel "Haus Chorin" zwar bislang noch nicht erkennen. Er meint aber allein einen Erfolg in dem Wettbewerb zu erkennen, wenn sich die Jugendlichen an frische Lebensmittel trauen und "nicht den Lieferdienst wählen".