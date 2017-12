Ostbrandenburg steht auf Bargeld

Jörg Schreiber

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die meisten Unternehmer in Ostbrandenburg lehnen Beschränkungen für Bargeldzahlungen ab. Das ergibt eine Umfrage unter Mitgliedsfirmen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt (Oder).

"Vor allem an die Einzelhändler müssen die Politiker beim Thema Bargeld denken", mahnte IHK-Hauptgeschäftsführer Gundolf Schülke am Mittwoch. "Viele haben auch Produkte im unteren Preissegment, für die nach wie vor mit Münzen und Scheinen bezahlt wird. Die Händler würden als Erste unter einer Bargeld-Abschaffung leiden", merkte er an.

Die Kammer befragte mehr als 250 Unternehmen zwischen Uckermark, Oder-Spree-Region und Berliner Randgebiet zu ihrer Meinung zu diesem Thema: Demnach sprachen sich mehr als zwei Drittel der Firmen - nämlich 71 Prozent - gegen Obergrenzen für Bargeldzahlung aus. Lediglich 18 Prozent sind den Angaben zufolge dafür.

Besonders hoch ist die Ablehnung eines beschränkten Bargeldverkehrs in der Uckermark: Dort lehnen 80 Prozent der Unternehmer eine Obergrenze beim Bezahlen ab. Es folgen Frankfurt (Oder) und der Landkreis Märkisch-Oderland (74 Prozent) sowie Oder-Spree (70 Prozent). Am geringsten ist die Ablehnung im Barnim - liegt aber hier immer noch bei 65 Prozent.

Kaum überraschend ist, dass das Gastgewerbe am meisten auf Scheine und Münzen setzt: 87 Prozent der Unternehmen aus dieser Branche sprechen sich in der Umfrage klar gegen eine Beschränkung aus. An zweiter Stelle folgt der Handel, der mit 72 Prozent dagegen stimmt. Geringer ist der Widerstand in Industrie, Verkehrswesen, Baufirmen und bei Finanzdienstleistern - hier lehnen nur sechs von zehn Unternehmen eine Bargeldobergrenze ab. Allerdings ist auch in diesen Branchen nur jede vierte Firma für diesen Vorstoß.

Das Thema wird seit einiger Zeit teils kontrovers diskutiert. Es geht darum, ob Bargeld als Zahlungsmittel nur bis zu bestimmten Obergrenzen eingesetzt werden oder sogar ganz abgeschafft werden sollte. Zudem sind kleine Münzen in der Herstellung oft teurer als ihr Nennwert.

Befürworter einer Abschaffung argumentieren, dass dadurch Geldwäsche bekämpft und dem Terrorismus die finanzielle Grundlage entzogen werden könne. Die Gegner sehen Bargeld dagegen als Zeichen von Freiheit an und halten es für unverzichtbar im Warenverkehr. Sie führen an, durch die Abschaffung sei eine flächendeckende Überwachung des Bürgers möglich, jedoch keine Eindämmung des Terrorismus.

Dass "Barzahlungen ein Ausdruck persönlicher Freiheit sind", bejahen in Ostbrandenburg 88 Prozent der befragten Unternehmen. Ein weiteres wichtiges Argument gegen die Beschränkung ist laut der Umfrage, dass Bargeldzahlungen einfach und komfortabel seien (86 Prozent). Zudem finden 82 Prozent der Firmen, dass "eine Obergrenze in den Bargeldzahlungen den Geschäftsverkehr behindert".

Die Befragung zeigt auch: Das Bedürfnis der Kunden, mit Bargeld zu bezahlen, ist stark ausgeprägt. "Wenn drei Viertel der Unternehmer angeben, dass ein Teil ihrer Kundschaft auf Bargeldzahlungen besteht, ist dies ein Indiz für das ungebrochene Vertrauen der Verbraucher in Bargeld", merkt die IHK an.