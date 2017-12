Brieschter feiern auf dem Dorfplatz

LR Beeskow

Briescht (lit) Der Brieschter Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend ab 14 Uhr auf dem Dorfplatz an der Feuerwehr statt. Auch in diesem Jahr gibt es neben einem kulinarischen Angebot wieder Stände, an denen Selbstgemachtes - wie Sterne, Weihnachtskugeln und Gestecke - erworben werden kann. "Vielleicht wird der eine oder andere auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk fündig", merkt Julia Eisenmenger aus dem Organisationsteam an. Ein Höhepunkt des Marktes: Der Besuch des Weihnachtsmannes gegen 15.30 Uhr. Kinder können sich die Zeit bis dahin mit Ponyreiten und Basteln vertreiben. Ferner werden Kutschfahrten angeboten, Musik kommt aus dem Leierkasten. Zum ersten Mal werden auch Weihnachtsbäume zum Kauf angeboten.