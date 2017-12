"Kirchenmäuse" wollen wachsen

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Den Stadtverordneten liegt zu ihrer Beratung heute Abend der Antrag der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus auf Ausbau und Kapazitätserweiterung der Lebuser Kita "Kirchenmäuse" vor. Im Hauptausschuss gab es eine heiße Debatte darum.

Die Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus will ihre Kita an der Lebuser Schulstraße, im Herzen der Lebuser Altstadt ausbauen und die Kapazität erweitern - von derzeit 28 auf 50 Plätze. Außerdem ist der Umbau eines Nebengebäudes zu einem multifunktionalen Turnraum vorgesehen. Die Lebuser Pfarrerin Katharina Falkenhagen hat die Stadtverordneten in einem Brief um ein "zustimmendes Votum gegenüber dem Jugendamt des Landkreises Märkisch-Oderland" gebeten.

Das Votum ist nötig, damit das Vorhaben in den Kita-Bedarfsplan für 2018 bis 2020, der derzeit für den Landkreis erarbeitet wird, aufgenommen werden könnte. Die Kirchengemeinde drängt zudem auf eine Entscheidung, weil sie Fördermittel des Bundes für den Ausbau beantragen will, die derzeit bereit stehen. Dafür braucht sie die Befürwortung des Kreis-Jugendamtes. Die Lebuser Amtsverwaltung steht dem Anliegen aufgeschlossen gegenüber.

Im Hauptausschuss der Stadt, der die Beratungen der Stadtverordneten vorbereitet, war indes die Sorge laut geworden, die Kapazitätserweiterung könnte die Stadt teuer zu stehen kommen.Katharina Falkenhagen hält das für ausgeschlossen. Sie argumentiert, dass die Erweiterung der Kita "Kirchenmäuse" einen "fiskalischen Gewinn für die Stadt Lebus und den gesamten Amtsbereich bedeuten" würde. Denn die mit dem Ausbau zu erwartende höhere Effektivität der Einrichtung würde auch den Kostenanteil, den die Stadt zahlen muss, senken, meint sie.

Ob das tatsächlich so wäre, das wollte die Lebuser Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak im Hauptausschuss nicht bestätigen. Sie verwies auf die "Planzahl" 1500 Euro je Kind und Jahr pro Kita-Platz im Amt Lebus, räumte allerdings Unterschiede ein. Und: Die Stadt müsse ja auch für ihre Kinder zahlen, die in einer Frankfurter Kita betreut werden. Das könne unter Umständen teurer sein als in einer Lebuser Kita.

Die Frage, wie viele Lebuser Kinder derzeit keinen Platz in einer eigenen Einrichtung - also in einer der drei städtischen Kitas in Lebus, den Ortsteilen Wulkow und Mallnow oder in der evangelischen Kita "Kirchenmäuse" - bekämen, konnte die Vertreterin der Verwaltung nicht beantworten. Sie wusste nur, dass 111 Kinder aus dem Amtsbereich Lebus in einer auswärtigen Kita, meist in Frankfurt, betreut werden.

Einige der Eltern würden ihre Kinder gern zu "Kirchenmäusen" machen, weiß Katharina Falkenhagen. Sie verweist auf Anmeldelisten und darauf, dass die Stadt in jedem Fall nur für tatsächlich betreute Kinder, nicht für unbesetzte Plätze zahlen müsste. An den Kosten für den geplanten Ausbau des Dachgeschosses des ehemaligen Pfarrhauses, in dem derzeit noch eine syrische Familie lebt, die in eine größere Wohnung nach Frankfurt ziehen will, werde die Stadt "definitiv nicht beteiligt", versichert die Lebuser Pfarrerin.

Während sie auf einen durch die Kapazitätserweiterung möglichen flexibleren Personaleinsatz und längere Öffnungszeiten verweist, die möglich würden, bewegt die Stadtverordneten die Frage: Was wird dann mit unseren eigenen Kita-Neubauplänen?

Im vorigen Jahr hatten die Vertreter der Stadt die Planung für einen Neubau ihrer Kita "Oderfrösche" am Amtsgarten in Auftrag gegeben. Denn auch die kommunale Kita platzt aus allen Nähten. Ohne Fördergeld könnte die chronisch klamme Kommune das Vorhaben nicht stemmen. Jetzt schwingt die Sorge mit, dass ein weiterer Kita-Ausbau in der Stadt nicht gefördert werden könnte. Eine Erweiterung der kirchlichen Kita würde "eine größere Konkurrenz zu unserer Einrichtung" bedeuten, befürchtete der amtierende Lebuser Vize-Bürgermeister Dr. Joachim Naumann im Hauptausschuss. Dessen Mitglieder haben die Verwaltung beauftragt, Katharina Falkenhagen zur heutigen Beratung der Stadtverordneten einzuladen. Sie beginnt 18.30 Uhr im Lebuser Kulturhaus.