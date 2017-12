Einbrüche in Transporter

LR Erkner

Schöneiche (MOZ) Bei der Polizei gingen am Dienstag drei Anzeigen zu Aufbrüchen von Kleintransportern ein. In der Paul-Singer-Straße hatten Unbekannte bei einem Opel Vivaro eine Seitenscheibe eingeschlagen. Am Pelsland beschädigten die Täter die Heckklappe und das Türschloss eines Fiat Ducatos. Bei beiden Fahrzeugen schafften sie es nicht, in das Wageninnere zu kommen. Dies gelang ihnen bei einem weiteren Ducato in der Nähe, aus dem sie mehrere Werkzeugmaschinen stahlen.