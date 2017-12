Verdientes Dankeschön

Margrit Meier

Rüdersdorf (MOZ) Sie machen das Gemeindeleben ein wenig bunter. Auf sie ist stets Verlass. Sie reden oft nicht über ihr Tun, sondern sind Macher: Die zahlreichen Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ihnen wurde am Dienstag gedankt.

Einmal im Jahr laden Bürgermeister André Schaller und der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ronny Neumann, verdienstvolle Männer und Frauen in den dann liebevoll eingedeckten Gemeindesaal in Herzfelde. Es ist stets der Tag des Ehrenamtes. Eingeladen werden die Bürger aus der Gemeinde, die vorgeschlagen wurden, sie zu ehren, ihnen zu danken für ihren selbstlosen Einsatz. Und dass auch die Nachwelt von diesem Tun erfährt, ist es gute Tradition in Rüdersdorf, betonte der Bürgermeister, dass sich die Geehrten ins Ehrenbuch eintragen dürfen. Damit nicht genug, erhalten sie auch eine Erinnerungsmedaille. Bei Kaffee und Kuchen sowie festlicher Musik der Musikschule Hugo Distler - es spielten Alexander Braun und seine Tochter Anna - klang der Ehrentag dann gemütlich aus.

In diesem Jahr waren es zehn Bürger, die zur Feierstunde kamen. Sie waren von Vereinen vorgeschlagen worden, aber auch von Nachbarn, die der Meinung waren: Der- oder demjenigen muss endlich öffentlich Dank gesagt werden.

Und diese Personen wurden geehrt: Christel Schwarzwald aus Lichtenow. Viele Menschen kennen die stets fröhliche Frau, die viele Jahre Standesbeamtin in der Gemeinde war. Mit dem Eintritt ins Rentenalter, hat man das Gefühl, hat sie noch eine "Schippe Engagement" draufgetan und ist aus dem gesellschaftlichen Leben Lichtenows nicht wegzudenken. Sie leitet seit vielen Jahren den Arbeitskreis Ortschronik, ist stets dabei, wenn es gilt, Veranstaltungen und Feste vorzubereiten. Und ihr ist es, hieß es in der Laudatio, maßgeblich mit zu verdanken, dass die Veranstaltung "Lichtenow in der Kirche" ein Höhepunkt im Ort geworden ist, der in diesem Jahr bereits zum 17. Mal stattfand.

Ingrid und Joachim Billert. Seit zehn Jahren ist Ingrid Billert Mitglied der Senioren-Tanzgruppe und ebenso lange in der Seniorensportgruppe aktiv. Sie kümmert sich liebevoll darum, dass die Mitglieder einen Gruß zu ihrem Geburtstag erhalten und kümmert sich auch, wenn jemand erkrankt ist. Das Ehepaar packt gemeinsam bei der Nachbarschaftshilfe, etwa der Gartenarbeit, zu. Auch kleinere Reparaturen werden rasch, dann vor allem von Joachim Billert, erledigt. Immer, wo Hilfe gebraucht wird, hieß es in den Dankesworten, sind sie da.

Ins Ehrenbuch der Gemeinde Rüdersdorf durfte sich auch Roland Kurzawa eintragen, der vielen nur unter dem Spitznamen "Kurzer" bekannt ist. Er ist immer da, wenn eine zupackende Hand gebraucht wird. Mit großem persönlichen Einsatz unterstützt er die Arbeit des Hennickendorfer Fördervereins für Städtepartnerschaft, Kultur und Sport, sei es beim Halloween-Spektaktel oder dem Weihnachtsmarkt - der Kurze ist immer dabei. Und auch die Senioren in Hennickendorf schätzen ihn und seine Hilfe sehr.

Ohne Kerstin Tismer wäre die Welt ein bisschen weniger bunt und fröhlich. Die stets super gelaunte Hennickendorferin organisierte maßgeblich den Festumzug zur 650-Jahr-Feier am 9. September dieses Jahres. Gemeinsam mit vielen anderen fleißigen Frauen aus dem Ort nähte sie die endlos scheinende Wimpelkette, die sich durch den ganzen Ort zog. Sie hat immer Ideen und engagiert sich für das Gemeinwohl, hieß es in der kleinen Rede für sie.

Monika Schuckert ist bekannt für ihre tollen Kuchen, die sie zu Herzfelder Feierlichkeiten backt. Aber viel mehr noch ist sie seit vielen Jahren im Heimatverein tätig und bringt sich mit vielen Ideen in die Vorbereitung der Ausstellungen des Vereins ein. Sie ist auch jedes Jahr beim Kinderfest am Gemeindezentrum dabei, wenn dort Kaffee und Kuchen angeboten werden.

Selbst an Krebs erkrankt, bringt sich Roswitha Schumann dennoch aktiv in die Selbsthilfegruppe "Leben mit Krebs" ein. Sie sammelt unermüdlich Spenden für den Krebs-Härte-Fonds, mit dessen Hilfe möglichst unbürokratisch Betroffenen geholfen werden soll. Sie läuft mit der Familie und Freunden beim Berliner Avon-Lauf mit und sammelt auch auf diesem Weg Spenden. Im Bürgerzentrum Brücke ist sie seit vielen Jahren tätig und begeistert dort andere, sich im Nordic Walking zu trainieren.

An Heinz Bollfraß kommt keiner vorbei, der am Karpfenteich im Museumspark angeln will. Denn der 78-Jährige, der mit seiner Frau im Park ehrenamtlich seit zehn Jahren für Ordnung und Sauberkeit sorgt, kontrolliert auch gleich noch die Angler-Tickets. Der Senior ist ein guter Beweis dafür, dass Sport fit hält. Und so schiebt er im Kegelclub seine Kugel oft auf vordere Ränge und erntet so Pokale und Medaillen. Und seinen Kopf, den hält er mit Skat fit. Seit 15 Jahren leitet er den Skat-Zirkel der Volkssolidarität.

Dass die Feministin, Schriftstellerin, Rednerin und Aktivistin Johanna Elberskirchen, die im Mai vor 74 Jahren in Rüdersdorf starb, nicht vergessen ist, ebenso wenig deren Lebensgefährtin Hildegard Moniac, ist auch Heidi Mersch zu verdanken. Seit vielen Jahren pflegt sie auf eigene Kosten die Ehrengräber auf dem Friedhof in der Rudolf-Breitscheid-Straße - egal, bei welchem Wetter.

Renate Scholz ist aktive Sportlerin und Tänzerin in den Seniorensportgruppen und näht auch für die Tanzgruppe. Sie kümmert sich um Erkrankte und Hilfebedürftige aus der Gruppe - stets, ohne viel "Wirbel" darum zu machen, wie es in den Dankesworten für sie hieß.