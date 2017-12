Rotes Auto fiel an Tatorten auf

Lisa Mahlke

Frankfurt(Oder) (sam) Ein roter Nissan Micra wird immer wieder in der Nähe der Einbruchsorte gesehen. Ab September 2014 steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche in Fürstenwalde in die Höhe, im Februar des darauffolgenden Jahres sind es bereits über 100. Polizistin Diana Schuster und ihre Kollegen befragen daraufhin Anwohner und Bestohlene - vielen ist das rote Auto aufgefallen.

Die Polizisten finden heraus, dass es auf ein Mitglied der Familie zugelassen ist, die sich zum Teil seit Montag vor dem Landgericht verantworten muss. 44 Einbrüche nicht nur in Fürstenwalde, sondern auch in Rauen, Spreenhagen, Grünheide, Bad Saarow, Zossen, Beeskow und Rangsdorf soll die Bande begangen haben.

Diana Schuster, die am Mittwoch als Zeugin geladen ist, erzählt etwa von einer Situation, in der zwei oder drei Familienmitglieder nach Berlin zu einem Pfandleihhaus gefahren sind. "Danach sind sie zurückgekommen und haben in der Waldsiedlung in Grünheide eine Runde gedreht", sagt sie, als sie durch die Polizeiakten blättert. Ein paar Tage später seien zwei Einbrüche in der Waldsiedlung festgestellt worden.

So geht es weiter: Die Beamten observieren die Personen - mittlerweile in einem grünen Opel Corsa statt in dem Nissan- etwa in Hangelsberg. Zwei Tage später wird ein Einbruch in Hangelsberg gemeldet. "Somit hatten wir schon ziemlich viele Hinweise", sagt Diana Schuster, muss auf Nachfrage von Richterin Barbara Sattler aber einräumen, dass sie und die Kollegen nie die Einbrüche selbst beobachtet haben.

Beim Zugriff auf verschiedene Wohnungen der Familie am 15. April 2015 finden sie dann aber Diebesgut: neben Handys und Kameras auch den markanten Flötenkoffer und zwei Geldbörsen sowie eine Handtasche, die eindeutig Einbrüchen zugeordnet werden können. Ein Familienmitglied - in dieser Situation mit Hebelwerkzeug in der Tasche - versucht sich erst herauszureden, gesteht dann aber teilweise zwei Einbrüche.

Auch die Geschichten zweier Familienmitglieder werden am Mittwoch beleuchtet. Eine Angeklagte erzählt, ihre Vergangenheit sei schlimm gewesen, schon vor vielen Jahren sei die Mutter gestorben, im vergangenen Jahr dann der Vater. Sie sei viel allein gewesen, habe sich aggressiv verhalten. "Aber ich sehe nach vorn", sagt sie und schaut in den Zuschauerraum, wo ihr Freund mit dem acht Monate alten Baby sitzt. "Ich will für meine Tochter da sein, eine gute Mutter sein."

Sie will ihren Schulabschluss nachholen, eine Berufsausbildung beginnen. Das gibt auch ein anderes Familienmitglied an. Er hat eine Berufsvorbereitung und einen Gabelstaplerschein absolviert, will nun Fachkraft für Lagerlogistik werden.

Die Familie kommt ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien, zwei Angeklagte sind in Deutschland geboren. Sie sind heute 19 und 23 Jahre alt. Deshalb steht am Mittwoch auch die Frage im Raum, ob in ihrem Fall Jugendrecht angewandt wird. Fortgesetzt wird der Prozess heute.