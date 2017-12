Wohnkonzept für Geflüchtete empfohlen

LR Fürstenwalde

Fürstenwalde (mw) Der Stadtentwicklungsausschuss hat sich am Dienstagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass Fürstenwalde ein Konzept aufstellen müsse, wie Geflüchtete mit Wohnraum versorgt werden können. Die Mitglieder folgten damit einem Antrag der Linken. Von den in Heimen lebenden Menschen hätten rund 30 Prozent einen Aufenthaltsstatus, erklärte Fraktionsvorsitzender Stephan Wende. Also dränge der Landkreis darauf, dass sie in Wohnungen ziehen. "Wir brauchen dringend Wohnraum, wenn wir verhindern wollen, dass Obdachlosigkeit eintritt", sagte Wende. Die Wohnungswirtschaft sei zu Gesprächen bereit.

"Der Vermieter darf aber mit den erhöhten Kosten nicht allein gelassen werden", betonte Rolf Hilke (CDU/FDP). Es müsse mit dem Landkreis eine Lösung erarbeitet werden. "Er darf nur Leute entlassen, die auch fähig sind, allein in einer Wohnung zu leben, damit nicht teure Nacharbeiten erforderlich sind", führte Hilke aus. Es solle darauf gedrungen werden, dass die Geflüchteten Integrationskurse besuchen. Fraktionskollege Jens Hoffrichter ergänzte: "Man muss das Potenzial herausarbeiten: Wie viele sind untergebracht, wie viele brauchen eine Wohnung."